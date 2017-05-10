Медь возглавила рост на рынках цветных металлов в среду

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Цены на большинство цветных металлов повышаются в среду на прогнозах инвестбанков, включая Goldman Sachs и UBS; медь является лидером роста на Лондонской бирже металлов (LME). Медь с поставкой через три месяца подорожала на 0,3% в среду, до $5528 за тонну, после повышения цен на 0,5% накануне. Во вторник подъем на LME возглавляли цинк, прибавивший 0,9%, и никель (+0,8%).

Аналитики UBS отнесли медь к наиболее предпочитаемым сырьевым товарам наряду с нефтью и природным газом. В целом инвестбанк отмечает улучшение перспектив роста мировой экономики и возросшую "дисциплинированность поставок" как факторы, создающие благоприятные условия для дальнейшего повышения цен на сырье.

По мнению экспертов, большего всего от этих факторов выиграют цветные металлы и энергоносители, тогда как драгоценные металлы будут отставать по темпам роста цен. Во II полугодии UBS рекомендует отслеживать денежно-кредитную политику Китая, поскольку ее ужесточение будет существенным фактором риска для сырьевых рынков.

В летние месяцы цена нефти Brent будет колебаться около $60 за баррель против $48,9 в среду, говорится в обзоре аналитиков UBS во главе с Домиником Шнайдером.

Эксперты Goldman Sachs напоминают, что цены на сырье обычно растут, когда Федеральная резервная система (ФРС) переходит к ужесточению денежно-кредитной политики. Они сохраняют оценку "выше рынка" для сырьевых товаров. Однако на этот раз в Goldman выделяют три фактора риска, которые могут оборвать сырьевое ралли.

"В долгосрочной перспективе сырье демонстрирует лучшую динамику, когда ФРС поднимает процентные ставки. В этом есть смысл, поскольку причина, по которой Федрезерв повышает ставки, - признаки перегрева в экономике", - отмечается в обзоре Goldman.

Первым фактором риска Goldman называет технологические изменения и развитие добычи сланцевой нефти в США.

Вторым является ослабление позитивного влияния китайского спроса на цветные металлы. Так, потребление меди в Китае подскочило с 660 тыс. в год в 1990 году до 10,2 млн тонн в 2015 году, обеспечив 90% прироста мирового спроса за этот период. "В будущем рост китайского спроса на цветные металлы, вероятно, будет намного более сдержанным, что приведет к снижению доходности сырья по сравнению с прежним опытом", - считают в Goldman Sachs.

Третьим риском является сам цикл повышения ставок ФРС, который на этот раз существенно отличается от предыдущих периодов ужесточения денежно-кредитной политики. Вместе с тем Goldman ожидает еще двух повышений процентной ставки Федрезерва в 2017 году и четырех в 2018 году, что оптимистичнее как консенсус-прогноза, так и прогнозов самих руководителей ФРС.