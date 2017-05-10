Европейские фондовые индексы умеренно понизились на открытии торгов

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы демонстрируют умеренное снижение в начале торгов в среду, инвесторы оценивают статданные и отчетность крупных компаний. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 10:58 мск снизился на 0,2%, составив 394,87 пункта. Торги во вторник индикатор завершил на максимуме с августа 2015 года.

Британский индикатор FTSE 100 с открытия рынка потерял 0,05%, французский CAC 40 - 0,25%, германский DAX - 0,1%. Индекс пятидесяти крупнейших предприятий еврозоны Euro Stoxx 50 снизился на 0,3%. Как стало известно в среду, объем промышленного производства во Франции в марте вырос на 2% в годовом выражении и по отношению к февралю. Эксперты ожидали повышения первого показателя на 0,6%, второго - на 1%.

Кроме того, темпы роста потребительских цен в Китае ускорились в апреле до 1,2% в годовом выражении с 0,9% в марте. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали апрельскую инфляцию в Китае на уровне 1,1%. Тем временем рост цен производителей в Китае замедлился в прошлом месяце до 6,4% с мартовских 7,6%. Акции фармкомпании Roche Holdings дешевеют на 1,4% на новости, что противораковый препарат компании не смог достичь намеченных показателей по итогам клинических испытаний.

Цена бумаг строительной компании Barratt Developments Plс выросла на 4,1% после того, как компания сообщила, что ее годовая прибыль, скорее всего, будет ближе к верхней границе прогноза. Капитализация британского оператора связи TalkTalk Telecom Group Plc упала на 10%. Компания приняла решение сократить дивиденды на 35% и направить сэкономленные средства на сокращение задолженности.

Котировки акций крупнейшей нефтегазовой компании Италии Eni SpA понизились на 0,3%, несмотря на то, что ее скорректированная операционная прибыль выросла более чем в три раза в январе-марте и составила 1,83 млрд евро, а выручка повысилась на 35%, до 18,05 млрд евро. Рыночная стоимость страховой компании AXA S.A. повысилась на 1,4%. Компания сообщила, что ее выручка в первом квартале практически не изменилась и составила 31,6 млрд евро.

Кроме того, AXA объявила о планах разместить на бирже акции своего американского подразделения по страхованию жизни в первом полугодии следующего года. Подразделение, которое также включает бизнес по управлению активами, может быть оценено в $14-15 млрд.

Ценные бумаги голландской финкомпании ING Groep дорожают на 1,8% благодаря сильной квартальной отчетности. Чистая прибыль компании в январе-марте снизилась до 1,14 млрд евро по сравнению с 1,26 млрд евро за аналогичный период годом ранее, однако базовая доналоговая прибыль ING выросла с 1,19 млрд до 1,65 млрд евро и превзошла прогнозы экспертов.