Часть депозитарных сервисов НРД и канал связи SWIFT временно недоступны

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Часть депозитарных сервисов Национального расчетного депозитария (НРД) и канал связи SWIFT временно недоступны, сообщается в информации НРД.

НРД объясняет этот технический сбой повреждением каналов связи.

В настоящее время производятся оперативные переключения систем и сервисов на резервный центр обработки данных.

НРД входит в группу Московская биржа, он имеет статус центрального депозитария РФ, проводит все биржевые расчеты и большую часть внебиржевых расчетов, обслуживает как российские ценные бумаги в качестве центрального депозитария, так и иностранные ценные бумаги.