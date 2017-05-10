Sotheby's в I квартале сократил чистый убыток более чем вдвое

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Аукционный дом Sotheby's сократил чистый убыток более чем вдвое в первом квартале, который традиционно является слабым для данного рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в январе-марте 2017 года составил $11,331 млн, или 21 цент в расчете на акцию, по сравнению с $25,91 млн, или 41 цент на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Выручка выросла до $187,537 млн со $106,531 млн годом ранее. В том числе агентская комиссия выросла на 22,7% - до $99,493 млн.

Аналитики, опрошенных FactSet, в среднем оценивали убыток компании на уровне 38 центов на акцию при выручке в $111 млн.

Двумя основными кварталами для рынка торговли предметами искусства обычно являются второй и четвертый. Так, на следующей неделе Sotheby's проведет в Нью-Йорке аукцион Impressionist, Modern and Contemporary Art, заявил главный исполнительный директор Тэд Смит.

"В сезонно тихом первом квартале наши результаты существенно улучшились, что отражает усиление доверия на рынке", - отметил он.

По итогам 2016 года капитализация компании увеличилась на 66,5%, в то время как повышение фондового индекса Standard & Poor's 500 составило 15%.