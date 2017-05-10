Экономика

Ирландская авиакомпания CityJet получила пятый лайнер SSJ-100

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Ирландская авиакомпания CityJet получила пятый лайнер Sukhoi Superjet 100, сообщил производитель российских машин - АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС). Передача состоялась в минувший понедельник, говорится в сообщении ГСС.

Ирландская авиакомпания планирует передать полученный SSJ-100 в "мокрый лизинг" (то есть вместе с экипажем) авиакомпании Brussel Airlines, лайнер станет третьим самолетом в парке бельгийского перевозчика, уточняется в сообщении.

Контракт между CityJet и ГСС, подписанный в прошлом году, предполагает поставку 15 SSJ-100 с опционом еще на 16 самолетов (все - на 98 мест). Первые лайнеры были переданы в течение 2016 г., остальные планируется поставить до конца 2019 г.

CityJet - региональный перевозчик, летает из Дублина в Лондон и еще по 11 европейским направлениям. До 2014 года принадлежала Air France, сейчас контролирующий акционер - Romscope Ltd (входит в немецкую Intro Aviation), миноритарные пакеты принадлежат топ-менеджерам компаний.

Теги: CityJet
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