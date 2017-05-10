Нефть усилила рост на данных о запасах в США

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок усилили подъем после выхода данных о более значительном, чем предполагалось, сокращении запасов в США, сообщает MarketWatch.

Котировки июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:46 МСК подскочили на $1,14 (2,34%) - до $49,87 за баррель. Цена фьючерсных контрактов на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на $1,16 (2,53%) - до $47,04 за баррель.

Как сообщило министерство энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 5,247 млн баррелей - до 522,525 млн баррелей.

Согласно данным Американского института нефти (API), обнародованным накануне, резервы за минувшую неделю уменьшились на 5,79 млн баррелей. При этом консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предполагал сокращение показателя всего на 1,8 млн баррелей.

Запасы бензина в США за минувшую неделю снизились на 150 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,587 млн баррелей, свидетельствуют официальные данные Минэнерго. Эксперты ожидали менее значительного уменьшения обоих показателей.

Позитивом для рынка выступают также новости о том, что представители стран, входящих в ОПЕК, выступают за продление мер по ограничению добычи. В том числе, министры энергетики Алжира и Ирака Нуреддин Бутерфа и Джаббар аль-Лаиби договорились поддержать такое решение.

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что сокращение запасов нефти ускорится в текущем квартале. Они также рассчитывают на то, что страны-члены ОПЕК и другие крупные производители нефти продлят действие соглашения о заморозке добычи, отметив необычайно высокий уровень выполнения текущих договоренностей об ограничении производства.

Эксперты банка заявили на конференции Platts, что ожидают цен на нефть WTI на уровне $55 за баррель в четвертом квартале и Brent - $57 за баррель, однако не прогнозируют подъема котировок выше $60 за баррель.