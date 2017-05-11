Рынок акций РФ открылся снижением ММВБ и РТС на 0,1%

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций открылся в четверг разнополярной динамикой цен blue chips на фоне выросших внешних площадок и дальнейшего укрепления рубля, что оказывает давление на индекс ММВБ.

К 10:01 МСК индекс ММВБ составил 2025,78 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1111,11 пункта (-0,1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,2%.

Доллар просел до 57,25 рубля (-0,18 рубля).

Подешевели акции "Газпром нефти" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "Магнита" (-0,8%), "Норникеля" (-0,4%), "РусГидро" (-0,2%), Сбербанка (-0,1%), АФК "Система" (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "Татнефти" (-0,1%).

Подросли рублевые акции "Газпрома" (+0,02%), "Мечела" (+0,5%), "Мобильных телесистем" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), ПАО "Полюс" (+1,9%), "Россетей" (+1,1%), "Роснефти" (+0,1%), "ФСК ЕЭС" (+0,6%).

Индексы в США в среду показали смешанную динамику, Nasdaq завершил рекордом 4-е торги подряд. Негативом для рынка акций стала новость о том, что президент США Дональд Трамп неожиданно уволил директора ФБР Джеймса Коми - инвесторов продолжает пугать непредсказуемость президента.

Глава Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен в среду заявил, что поддерживает еще три повышения процентных ставок в 2017 году на фоне ожидающего ускорения темпов экономического роста в США и падения безработицы. Тем не менее, в этом году он не входит в число голосующих членов FOMC.

В Азии в четверг преобладает рост индексов, за исключением слабо просевшего Китая (-0,01%) на опасениях появления проблем с ликвидностью в финансовой системе КНР.