Крупнейший в Германии производитель солнечных батарей объявит о банкротстве

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Крупнейший в Германии производитель солнечных батарей Solarworld намерен подать заявление о банкротстве в ближайшее время. Глава компании Франк Азбек заявил, что не видит другого выхода при таком падении цен. Solarworld не может быть спасена в нынешнем виде, у нее много долгов и она должна официально объявить о банкротстве, отмечается в ее сообщении.

По итогам 2016 года компания получила убыток в размере 92 млн евро. Это обусловлено снижением цен на солнечные панели, а также их переизбытком на мировом рынке из-за поставок дешевых аналогов из Китая и других стран.

Тем не менее, в начале этого года руководство Solarworld высказывало надежду на то, что можно достичь улучшения результатов благодаря масштабной программе сокращения расходов, включая увольнение 400 сотрудников, отмечает Deutsche Welle. В апреле представители компании сообщали, что она сможет выйти на прибыльный уровень к 2019 году. Solarworld уже была на грани банкротства в 2013 году, но тогда его удалось избежать.