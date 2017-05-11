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Сбербанк приступил к обслуживанию карт UnionPay

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк начал обслуживание карт китайской платежной системы UnionPay в своей эквайринговой сети и устройствах самообслуживания, говорится в пресс-релизе банка.

В терминалах с соответствующим ридером также доступны бесконтактные платежи по картам.

Как поясняется в пресс-релизе, сейчас основной объем операций по картам UnionPay в России формируют туристы, приезжающие из Китая и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Маршруты этих туристов Сбербанк учтет при создании инфраструктуры для карт UnionPay.

"До конца 2017 года мы планируем полностью подготовить к обслуживанию карт UnionPay не менее 130 тысяч торговых точек", - отметила старший управляющий директор Сбербанка Светлана Кирсанова, слова которой приводятся в пресс-релизе.

Количество карт UnionPay в обращении в мире сейчас превышает 6,5 млрд штук, эти инструменты принимаются к оплате в 162 странах в 41 млн торгово-сервисных предприятий.

Теги: Сбербанк, UnionPay
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