"Магнит" до конца 2017 года обновит 1,5 тысячи магазинов "у дома"

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит", начавший в 2016 году обновление сети магазинов своего ключевого формата - "у дома", до конца текущего года планирует провести редизайн до 1,5 тысячи магазинов, сообщает корпоративная газета компании.

Программа реновации магазинов "у дома" касается изменений во внешнем и внутреннем оформлении торговых точек, обновлении торгового оборудования, изменении выкладки групп товаров. Кроме того, программа предусматривает появление новых зон для расширения ассортимента продукции, в том числе, увеличение доли продуктов категории fresh.

"Редизайн - это осознанный стратегический шаг для компании. Мы делаем это, чтобы сохранить наших покупателей и привлечь новых. Мы уже можем говорить о первых результатах. Прибыль обновленных магазинов увеличилась", - приводит издание слова заместителя директора по редизайну и инвестиционным проектам департамента по эксплуатации компании Сергея Демьянчука.

Всего начиная с 2016 года "Магнит" обновил более 600 магазинов "у дома".

"Магнит" - крупнейший ритейлер в России по объему продаж и числу магазинов (по итогам 2016 года). По итогам первого квартала текущего года сеть компании объединяла 14,309 тыс. магазинов, в том числе 10,709 тыс. магазинов "у дома", 189 магазинов "Магнит Семейный" 237 гипермаркетов и 3,174 тыс. магазинов дрогери.

Согласно корпоративному изданию, в январе-марте 2017 года было открыто 250 магазинов сети, из них 188 магазинов "у дома".

Выручка ритейлера в 2016 году выросла на 13% - до 1,07 трлн рублей, чистая прибыль сократилась на 7,9%, до 54,4 млрд рублей.