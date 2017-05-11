Emirates Airline сократила годовую прибыль на 82% из-за ограничений США

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпания Emirates Airline, входящая в Emirates Group (ОАЭ), сократила чистую прибыль по итогам 2016-2017 финансового года, завершившегося 31 марта, на 82% из-за сложившихся на рынке неблагоприятных условий, включая ограничения в отношении авиаперелетов, объявленные администрацией президента США Дональда Трампа, и теракты в Европе.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в минувшем фингоду упала до $340 млн с $1,94 млрд за предыдущий год. Выручка практически не изменилась и составила $23,2 млрд.

Emirates Airline не будет выплачивать дивиденды конечному собственнику - Investment Corporation of Dubai - впервые более чем за 20 лет. Emirates Airline за прошлый фингод перевезла 56,1 млн пассажиров, что на 8,1% больше показателя за предыдущий год.

Помимо Emirates Airline, Emirates Group владеет гостиницами, туроператором и компанией dnata, которая является одним из крупнейший поставщиков услуг для мировой авиаотрасли и представлена в 38 странах.