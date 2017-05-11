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Продажи автомобилей в Китае в апреле упали рекордными темпами за два года

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей в Китае в апреле 2017 года сократились на 2,2% в годовом выражении, что стало рекордным падением почти за два года, свидетельствуют данные Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM). В прошлом месяце в стране было реализовано 2,08 млн машин.

Продажи пассажирских автомобилей в Китае в прошлом месяце упали на 3,7%, до 1,72 млн, тогда как число проданных коммерческих автомобилей выросло на 5,3%, до 362 тыс.

Германский автоконцерн Volkswagen зафиксировал рост продаж в Китае в апреле на 4,3%, до 226 тыс. машин, Ford - на 11%, до 94 тыс. автомобилей. Продажи General Motors сократились на 1,9%, до 272,8 тыс.

В январе-апреле продажи автомобилей в стране повысились на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, составив 9,09 млн автомобилей. Китай обладает крупнейшим в мире автомобильным рынком. По итогам 2016 года объем продаж установил рекорд в 28,03 млн автомобилей, что на 13,7% превысило показатель за предыдущий год.

Теги: Китай
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