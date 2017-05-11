Украина обжалует решение суда Лондона по долгу перед РФ в $3 млрд

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Министерство финансов Украины намерено в начале июня подать апелляцию на решение Высокого суда Лондона по иску РФ к Украине относительно долга в $3 млрд, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ведомства.

Других комментариев по этому вопросу министерство не предоставляет.

Высокий суд Лондона 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение иска РФ к Украине о евробондах на $3 млрд. В то же время в решении суда отсутствует окончательное решение по сути спора. Кроме того, в нем отмечается, что некоторые содержащиеся в нем определения нуждаются в уточнении, есть много вопросов, по которым суд должен разобраться.

Киев намерен оспаривать решение Высокого суда Лондона, поскольку тот дал разрешение на подачу апелляции.

Ранее Минфин РФ отказывался обсуждать с Украиной реструктуризацию еврооблигаций на общих условиях, настаивая на суверенном, а не коммерческом характере долга.

Международный валютный фонд признал суверенный характер долга, но сохранил возможность продолжения финансирования Украины, несмотря на дефолт по этому долгу.