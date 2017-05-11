Рубль укрепился к доллару и евро на растущей нефти

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря уверенному росту цен на нефть.

Курс доллара США в 19:00 по московскому времени составил 57,02 руб./$1, что на 41,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 61,97 руб./EUR1, потеряв 51,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 45,89 копейки, до 59,25 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро на вечерних торгах благодаря продолжающей дорожать нефти. Кроме того, поддержало нацвалюту интервью главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, посвященное политике регулятора, в частности, ее заявления о постепенном смягчении денежно-кредитной политики и возможных покупках валюты в резервы, а также подготовка экспортеров к налоговому периоду, начинающемуся на следующей неделе.

Цены на нефть в четверг восстанавливаются после падения до минимумов за пять месяцев, участники рынка оценивают данные о сокращении запасов топлива в США и перспективы продления соглашения об ограничении добычи нефти, вопрос о котором будет решаться на очередном заседании ОПЕК, которое пройдет 25 мая в Вене. Цена июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени выросла на 1,55% - до $51 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 1,58% - до $48,08 за баррель.