Экономика

ФАС предложила повысить с 1 июля цены на газ "Газпрома"

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала проект приказа о повышении с 1 июля 2017 года регулируемых цен на газ "Газпрома" на 4% - соответствующий проект приказа опубликован в четверг вечером на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

На такую же величину предлагается повысить тариф на транспорт газа независимых производителей по магистральным газопроводам "Газпрома".

Эта величина индексации соответствует уровню роста цен, заложенному в Прогноз социально-экономического развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (опубликован 24 ноября 2016 года). Действующий прогноз также предусматривает дальнейшую индексацию цен в середине 2018 на 3,4% и середине 2019 на 3,1%. Минэкономразвития уже подготовило (но не полностью обнародовало) новый макропрогноз. По словам представителей ведомства, позиция относительно тарифов в нем не менялась.

В последний раз цены на газ индексировались 1 июля 2015 года.

Летом 2016 года тарифное решение принять не удалось из-за того, что регулятор (полномочия по определению тарифов перешли от Федеральной службы по тарифам к ФАС) решил поменять методику тарифообразования.

Теги: Газпром, ФАС, газ
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