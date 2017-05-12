Цена нефти Brent стабилизировалась у $50,8 за баррель

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть в пятницу стабильны, рынок завершает неделю в плюсе - подъем составляет 3,5-3,6% благодаря сигналам о сокращении товарных запасов углеводородов в США и надеждам на продление договоренностей стран ОПЕК и не-ОПЕК об ограничении нефтедобычи.

Недельное повышение цен будет первым за месяц. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:04 по московскому времени повысилась на $0,03 (0,06%) - до $50,80 за баррель. К закрытию рынка во вторник фьючерсы упали в цене на $0,61 (1,24%) - до $48,73 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,05 (0,10%) - до $47,87 за баррель.

В четверг обе марки подорожали на 1,1%, Brent - до $50,77 за баррель, WTI - до $47,83 за баррель.

"Шансы на более масштабное и длительное снижение добычи теперь превышают вероятность отказа от такого сокращения, и в этом вся разница. Рынок утратил стремление к понижательной динамике", - считает брокер ICAP Plc Скотт Шелтон.

Министр нефти Алжира Нуреддин Бутарфа и его коллега из Ирака Джаббар аль-Луайби заявили в четверг, что все члены ОПЕК и их партнеры, не входящие в картель, поддерживают продление соглашения об ограничении добычи нефти сроком на шесть месяцев, то есть до конца 2017 года. Решение по вопросу о продлении соглашения будет принято на очередном заседании ОПЕК, которое пройдет 25 мая в Вене.

В апреле ОПЕК добывала в среднем 31,73 млн баррелей в сутки (б/с), таким образом, сокращение производства превысило согласованные с партнерами 1,2 млн б/с.