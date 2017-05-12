Топ-менеджеры трех банков выдали кредиты на 1 млрд рублей под залог бочек с водой

Средства выводились в подконтрольные им организации незадолго до отзыва у банков лицензий

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Полиция задержала руководителей и сотрудников трех коммерческих банков, похитивших порядка 1 млрд рублей, сообщила "Интерфаксу" в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) ведомства совместно с коллегами из Брянской области пресечена деятельность подозреваемых в выводе активов кредитных учреждений перед отзывом лицензий на осуществление банковской деятельности. Установлено, что группа состояла из руководителей и сотрудников трех коммерческих банков", - сказала Волк.

По ее словам, с 2014 по 2015 год фигуранты организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов подконтрольным коммерческим организациям на общую сумму около 1 млрд рублей. В качестве залогового обеспечения по кредитным договорам под видом дорогостоящего химического сырья предоставлялись бочки с водой.

В отношении четырех подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), трое из них заключены под стражу.

В Москве, Московской и Брянской областях при силовой поддержке спецназа Росгвардии проведены обыски, в ходе которых изъята финансовая документация, печати юридических лиц и иные доказательства противоправной деятельности. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по делу продолжаются.