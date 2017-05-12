Bentley выпустит автомобили для веганов

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Британский автомобилестроительный концерн Bentley начинает разрабатывать для отделки салонов своих автомобилей альтернативные искусственные материалы, внешне напоминающие натуральную кожу, но созданные на основе ПВХ или полиуретана, грибов и медуз.

По словам директора по дизайну Bentley Штефана Зилаффа, это решение принято в ответ на запросы покупателей-веганов, сообщает BBC News.

"Вы не сможете продать Bentley, на отделку которого уходит до 20 шкур животных, клиенту-вегану. Мы разговаривали с такими потребителями в Калифорнии и услышали, чего бы они хотели от наших автомобилей, - сказал Зилафф. - Мы хотим удовлетворить запросы этих клиентов, поскольку они на пике тренда".

Зилафф также рассказал, что в Bentley изучают технологии электромобилей и, возможно, возьмут их на вооружение.

Ранее Tesla уже представила кроссовер Model X для веганов, в отделке салона которого использованы только синтетические материалы, без компонентов животного происхождения.

Bentley Motors - британская автомобилестроительная компания, специализирующаяся на производстве автомобилей премиального класса. С 1998 года входит в состав немецкого концерна Volkswagen Group.