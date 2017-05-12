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Корейский разработчик игр Netmarble на дебютных торгах обошел по капитализации LG

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Южнокорейская Netmarble Games, один из ведущих мировых разработчиков мобильных игр, на дебютных торгах в пятницу обошла по капитализации LG Electronics.

Как сообщает Yonhap, в ходе торгов курс акций Netmarble поднимался на 9,2%, но завершил сессию повышением на 3,2%, поскольку инвесторов отпугнул временный запрет игры Lineage II: Revolution для несовершеннолетних. В итоге капитализация Netmarble сейчас составляет около 13,7 трлн вон ($12,2 млрд), а LG Electronics - менее 13,3 трлн вон. Первичное размещение акций Netmarble стало крупнейшим в Южной Корее за семь лет, компания привлекла 2,66 трлн вон.

Netmarble в пятницу подтвердила, что южнокорейские регуляторы запретили доступ к игре Lineage II: Revolution лицам младше 18 лет до тех пор, пока компания не изменит внутриигровую систему торговли предметами. По оценкам экспертов, этот процесс может занять около двух недель, но Netmarble не уточнила, когда именно будут внесены изменения.

Созданная в 2000 году Netmarble известна как разработчик ролевых игр с участием персонажей из вселенной комиксов Marvel, а ее Lineage 2: Revolution является второй по объему выручки мобильной игрой в мире. Благодаря популярности этих игр в прошлом году выручка компании подскочила на 40%, до 1,5 трлн вон, а прибыль увеличилась на 24%, до 209 млрд вон.

По итогам размещения цена ее акций превышает прибыль на акцию в 2016 году более чем в 70 раз. Компания намерена направить средства от IPO на финансирование программы развития за рубежом. Руководство компании ранее заявляло о готовности рассмотреть возможность слияний и поглощений после IPO.

Netmarble, принадлежащая китайскому интернет-гиганту Tencent на 22%, в декабре 2016 года приобрела американскую компанию Kabam (сумма сделки не разглашается, но эксперты оценивают ее в $700-800 млн), а в декабре 2015 года - фирму SNG (сменила название на Jam City) за $130 млн.

Теги: Южная Корея, Netmarble, LG
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