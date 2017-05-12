Adidas продаст бизнес по выпуску товаров для гольфа

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Германский производитель спортивных товаров Adidas продает бизнес по выпуску товаров для гольфа (бренды TaylorMade, Adams Golf и Ashworth) подразделению инвесткомпании KPS Capital Partners за $425 млн.

Сделка требует одобрения соответствующих регуляторов и, как ожидается, будет закрыта до конца текущего года, говорится в пресс-релизе Adidas.

В компании отмечают, что в результате сделки зафиксирует единовременный убыток, который "будет выражаться числом от высокого двузначного до низкого трехзначного в миллионах евро" и будет отражен в отчетности Adidas за 2017 год.

Бренды товаров для гольфа были выставлены на продажу в мае 2016 года, когда Adidas приняла решение отказаться от неключевых операций, сфокусировавшись на выпуске спортивной одежды и обуви.

Основной конкурент Adidas - Nike - в прошлом году также сообщила о намерении отказаться от операций по выпуску товаров для гольфа.