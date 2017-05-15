Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение о сокращении добычи нефти

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Россия и Саудовская Аравия готовы продлить соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев до конца марта 2018 года, говорится в совместном заявлении министра энергетики России Александра Новака и министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха.

"Министры пришли к пониманию о том, что для достижения основной цели усилий по стабилизации рынка - доведение объемов мировых запасов нефти до средних за пять лет значений, а также для подтверждения решительности производителей обеспечить стабильность, предсказуемость и поступательное развитие рынка - необходимо продление совместных добровольных действий ведущих производителей нефти на девять месяцев до 31 марта 2018 года", - говорится в заявлении.

"Министры условились до 24 мая провести консультации со странами-участниками договоренностей и прочими производителями с целью достижения полного консенсуса по поводу девятимесячного продления Декларации о кооперации", - сказано в заявлении.

Новак и Фалих подчеркнули, что соглашение о сокращении добычи нефти привело к постепенному сокращению мировых запасов нефти и росту спроса на это сырье в мире.

"Министры отметили существенное положительное влияние на конъюнктуру рынка предпринятых за последние месяцы совместных добровольных действий, способствовавших переходу его фундаментальных параметров к приемлемой для участников рынка динамике. Отмечается ускоренное по сравнению с сезональными нормами падение товарных запасов нефти в апреле-мае, снижение запасов нефти хранящейся в плавучих хранилищах (танкерах) более чем на 1/3 с начала года, а также сильный рост спроса на нефть в мире, который более чем компенсирует прирост добычи в странах не участвующих в добровольных действиях по стабилизации рынка. Для долгосрочного обеспечения растущих потребностей мирового рынка в будущем необходим стабильное и прогнозируемое состояние рынка".

"Министры также выразили оптимизм, что более широкий круг стран оценит позитивный эффект от стабилизации нефтяных рынков и присоединится к усилиям", - говорится в заявлении.

Действующее соглашение о сокращении добычи нефти подписали все страны, входящие в ОПЕК, а также 11 стран вне картеля - Россия, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Экваториальная Гвинея, Казахстан, Мексика, Оман, Судан, Южный Судан, Малайзия. Однако участники рынка отмечали, что для более серьезного влияния на рынок необходимо присоединения к нему большего количества участников. К соглашению не присоединились такие нефтедобывающие страны, как Норвегия, Вьетнам, Канада и США. При этом США является одним из крупнейших производителей нефти в мире, после России и Саудовской Аравии, определяющим мировую конъюнктуру рынка.