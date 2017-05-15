Главные новости
ЭкономикаРоссия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение о сокращении добычи нефтиВ миреСоздатели вируса WannaCry получили в качестве выкупа $42 тысячиВ миреАмериканский военный самолет провел разведку вблизи российских баз в Сирии
Экономика

Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение о сокращении добычи нефти

Сделку предлагается оставить в силе до конца марта 2018 года

Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение о сокращении добычи нефти
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Россия и Саудовская Аравия готовы продлить соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев до конца марта 2018 года, говорится в совместном заявлении министра энергетики России Александра Новака и министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха.

"Министры пришли к пониманию о том, что для достижения основной цели усилий по стабилизации рынка - доведение объемов мировых запасов нефти до средних за пять лет значений, а также для подтверждения решительности производителей обеспечить стабильность, предсказуемость и поступательное развитие рынка - необходимо продление совместных добровольных действий ведущих производителей нефти на девять месяцев до 31 марта 2018 года", - говорится в заявлении.

"Министры условились до 24 мая провести консультации со странами-участниками договоренностей и прочими производителями с целью достижения полного консенсуса по поводу девятимесячного продления Декларации о кооперации", - сказано в заявлении.

Новак и Фалих подчеркнули, что соглашение о сокращении добычи нефти привело к постепенному сокращению мировых запасов нефти и росту спроса на это сырье в мире.

"Министры отметили существенное положительное влияние на конъюнктуру рынка предпринятых за последние месяцы совместных добровольных действий, способствовавших переходу его фундаментальных параметров к приемлемой для участников рынка динамике. Отмечается ускоренное по сравнению с сезональными нормами падение товарных запасов нефти в апреле-мае, снижение запасов нефти хранящейся в плавучих хранилищах (танкерах) более чем на 1/3 с начала года, а также сильный рост спроса на нефть в мире, который более чем компенсирует прирост добычи в странах не участвующих в добровольных действиях по стабилизации рынка. Для долгосрочного обеспечения растущих потребностей мирового рынка в будущем необходим стабильное и прогнозируемое состояние рынка".

"Министры также выразили оптимизм, что более широкий круг стран оценит позитивный эффект от стабилизации нефтяных рынков и присоединится к усилиям", - говорится в заявлении.

Действующее соглашение о сокращении добычи нефти подписали все страны, входящие в ОПЕК, а также 11 стран вне картеля - Россия, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Экваториальная Гвинея, Казахстан, Мексика, Оман, Судан, Южный Судан, Малайзия. Однако участники рынка отмечали, что для более серьезного влияния на рынок необходимо присоединения к нему большего количества участников. К соглашению не присоединились такие нефтедобывающие страны, как Норвегия, Вьетнам, Канада и США. При этом США является одним из крупнейших производителей нефти в мире, после России и Саудовской Аравии, определяющим мировую конъюнктуру рынка.

Теги: Россия, Саудовская Аравия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Минимальная цена на водку в России вырастет на 8%Минимальная цена на водку в России вырастет на 8%
Приказ Минфина затронет также цены на коньякПодробнее
Сбербанк начал выпуск карт без привязки к отделениюСбербанк начал выпуск карт без привязки к отделению
До сих пор клиенты были "привязаны" к территориальным подразделениям банкаПодробнее
Топ-менеджеры трех банков выдали кредиты на 1 млрд рублей под залог бочек с водойТоп-менеджеры трех банков выдали кредиты на 1 млрд рублей под залог бочек с водой
Средства выводились в подконтрольные им организации незадолго до отзыва у банков лицензийПодробнее
Google оплатила штраф за нарушение антимонопольного законодательства в РоссииGoogle оплатила штраф за нарушение антимонопольного законодательства в России
Корпорация заплатила 438 млн рублейПодробнее
ВТБ 24 собрался выпустить ипотечные облигации для населенияВТБ 24 собрался выпустить ипотечные облигации для населения
Объем выпуска будет определен после анализа спроса на облигации федерального займа для населенияПодробнее
Крупнейший в Германии производитель солнечных батарей объявит о банкротствеКрупнейший в Германии производитель солнечных батарей объявит о банкротстве
По итогам 2016 года компания Solarworld получила убыток в размере 92 млн евроПодробнее
Убыток Snapchat в первом квартале составил $2,2 млрдУбыток Snapchat в первом квартале составил $2,2 млрд
Цена акций Snap на дополнительных торгах в среду после опубликования отчетности рухнула более чем на 23% - до $17,67Подробнее
Суд вернул "Роснефти" иск к АФК "Система" на 106 млрд рублейСуд вернул "Роснефти" иск к АФК "Система" на 106 млрд рублей
Акции "Системы" усилили рост на Московской биржеПодробнее
Орешкин раскритиковал Европейский банк реконструкции и развитияОрешкин раскритиковал Европейский банк реконструкции и развития
По словам министра, ЕБРР, заморозивший новые проекты в России, утратил право считаться институтом развитияПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Митинг по вопросу реновации в Москве7 фото
14 мая
Митинг по вопросу реновации в Москве
Лучшие фото недели10 фото
12 мая
Лучшие фото недели
57-я Венецианская биеннале современного искусства9 фото
11 мая
57-я Венецианская биеннале современного искусства
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаРоссия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение о сокращении добычи нефтиВ миреСоздатели вируса WannaCry получили в качестве выкупа $42 тысячиВ миреАмериканский военный самолет провел разведку вблизи российских баз в СирииВ миреЛавров отметил последовательность Трампа в отношениях с Россией
Toyota вложится в создание летающего автомобиля
Бывший глава Пентагона заявил об ухудшении отношений РФ и США при Трампе
Что случилось этой ночью: понедельник, 15 мая
Советник Киссинджера назвал нежелательной перезагрузку отношений между США и РФ
В Магадане в бывшей тюрьме откроют музей памяти жертв политических репрессий
В Хакасию пришла вторая волна паводка
Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение о сокращении добычи нефти
Путин пообещал активную поддержку проекту "Один пояс - один путь"
Создатели вируса WannaCry получили в качестве выкупа $42 тысячи
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи