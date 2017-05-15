Цена нефти Brent превысила $52 за баррель впервые за две недели

Ранее стало известно, что Россия и Саудовская Аравия готовы продлить соглашение о сокращении добычи еще на девять месяцев

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Цена нефти эталонной марки Brent активно растет в понедельник и превысила $52 за баррель впервые за две недели на ожиданиях продления соглашения об ограничении добычи нефти. Июльский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:38 мск поднялся на $1,20 - до $52,04 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $1,09 - до $48,93 за баррель.

Россия и Саудовская Аравия готовы продлить соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев - до конца марта 2018 года, говорится в совместном заявлении министра энергетики России Александра Новака и министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха по итогам встречи в Пекине.

При этом они рассчитывают, что к продленному соглашению о сокращении добычи присоединятся новые участники. Сейчас в нем участвуют 24 государства.