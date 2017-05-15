Акции МГТС подскочили на 35% на новостях о дивидендах

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Акции "Московской ГТС" утром в понедельник раллируют на 35% на новостях о размере дивидендов за 2016 год, которые рекомендовал совет директоров на заседании 12 мая, бумаги компании обновили исторический максимум.

На Московской бирже к 11:30 МСК обыкновенные акции "МГТС" подскочили до 1196 рублей (+34,1%), "префы" - до 1184 рублей (+36,3%).

Как следует из материалов Совета директоров, он рекомендовал годовому общему собранию акционеров направить чистую прибыль ПАО МГТС в размере 22,1869 млрд рублей на выплату дивидендов, из них 3,615 млрд рублей - на привилегированные и 18,572 млрд рублей - на обыкновенные акции.

Таким образом, выплаты составят по 233 рубля на акции каждого вида.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ПАО МГТС - 13 июля 2017 года.