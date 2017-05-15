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Совет директоров "Газпрома" по дивидендам перенесли после заявлений Путина

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Заседание совета директоров "Газпрома", на котором должна быть утверждена рекомендация годовому собранию по размеру дивидендов за 2016 год, перенесено с 16 на 18 мая, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Причиной мог стать напряженный график участников совета, предположил собеседник агентства.

Ранее в понедельник президент Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине заявил, что решение правительства по размеру дивидендов "Газпрома" будет учитывать, что значительную долю прибыли концерна по международным стандартам составляет "бумажная" прибыль по курсовым разницам.

"Дело в том, что мы переходим на международную систему учета - МСФО. А есть наша отечественная система учета. По МСФО у такой компании, как "Газпром", большая прибыль. Но она бумажная. Она на бумаге. Реального денежного потока нет. Поэтому когда правительство будет принимать решение по этому вопросу, оно, безусловно, будет учитывать реалии, а не бумажную составляющую доходов компании. Исходя именно из этого и будет принято окончательное решение. Мы этот вопрос обсуждали недавно с председателем правительства, прямо накануне моего отъезда в Пекин", - сказал Путин.

За 2016 года "Газпром" заработал 952 млрд рублей прибыли по МСФО. Если рассчитывать дивиденды исходя из этой суммы, то выходит 20,1 рубля на акцию. Проект директивы с такой цифрой уже был подготовлен и пошел на согласование в профильные ведомства, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения вопроса.

Прибыль "Газпрома" по курсовым разницам за 2016 год составила 454 млрд рублей и если полностью исключать ее влияние из базы расчета дивидендов, то выходит примерно по 10,52 рубля на акцию. Руководство "Газпрома" уже несколько раз выражало намерение сохранить выплаты на уровне прошлого года - 7,89 рубля на акцию.

Совет директоров "Газпрома" должен утвердить рекомендацию годовому собранию по размеру дивидендов за 2016 год на очном заседании во вторник, 16 мая.

Теги: Газпром
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