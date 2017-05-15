"Роснефтегаз" не будет платить дивиденды за весь 2016 год из-за убытка

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Государственный холдинг АО "Роснефтегаз", владеющий крупными пакетами акций "Роснефти", "Газпрома", "Интер РАО", не будет платить дивиденды за весь 2016 год в дополнение к выплаченным в течение года промежуточным дивидендам из-за полученного в 2016 году убытка.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом подготовки документа, Росимущество и Минэнерго уже согласовали проект соответствующей директивы.

В течение 2016 года "Роснефтегаз" выплатил в бюджет 717 млрд рублей: всю сумму дохода от продажи 19,5% акций "Роснефти" - 692,395 млрд рублей, и 24,61 млрд рублей промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2016 года (ранее раскрывалась информация о выплате только 18,5 млрд рублей за 9 месяцев), следует из пояснительной записки к проекту директивы.

Согласно бухгалтерской отчетности АО, "Роснефтегаз" получил в 2016 году убыток в размере 90,443 млрд рублей. А в 2015 году у компании, по данным системы "СПАРК-Интерфакс", была прибыль в 149,36 млрд рублей. Согласно п.2 ст 42 закона об АО, источником выплаты дивидендов является чистая прибыль, а их сумма не может быть больше этого показателя. Принимая во внимание, что "Роснефтегаз" по итогам 2016 года получил чистый убыток, предлагается за весь год вдобавок к промежуточным дивиденды не выплачивать, сообщил источник, знакомый с позицией ведомств.