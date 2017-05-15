Генсек ООН осудил пуск ракеты КНДР и призвал Пхеньян вернуться к процессу денуклеаризации

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил недавний запуск баллистической ракеты КНДР, призвал Пхеньян выполнить свои международные обязательства и вернуться к денуклеаризации.

"Генеральный секретарь осуждает запуск очередной баллистической ракеты КНДР. Это действие является нарушением резолюций Совета Безопасности и угрозой для мира и безопасности в регионе", - говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой ООН.

Как сообщалось, Северная Корея в минувшее воскресенье произвела пуск баллистической ракеты средней дальности. Она пролетела около 700 км и упала в акватории Японского моря. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), был осуществлен "пуск вновь разработанной стратегической баллистической ракеты среднего радиуса действия Hwasong-12".

Источник в штаб-квартире ООН сообщил "Интерфаксу", что США и Япония запросили проведение консультаций Совета Безопасности ООН в ближайший вторник в связи с пуском.

В свою очередь, постпред США при ООН Никки Хейли пообещала "закручивать гайки" в отношении КНДР и заявила, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын находится в "состоянии паранойи".