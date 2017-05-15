Главные новости
МоскваНачальник московского метрополитена Пегов покинет свой постВ миреМеркель пригрозила выводом немецкого военного контингента с базы "Инджирлик"В РоссииВ "Лаборатории Касперского" заявили о двух новых модификациях вируса WannaCry
Экономика

"Газпром" в I квартале увеличил поставки газа в Донбасс на 11%

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - "Газпром" в I квартале 2017 года поставил на юго-восток Украины 1,109 млрд куб. м газа по сравнению с 995 млн куб. м за январь-март 2016 года, сообщается в отчетности российской компании.

В 2016 году было поставлено 2,39 млрд куб. м голубого топлива

С февраля 2015 года "Газпром" поставляет газ в Луганскую и Донецкую области через газоизмерительные станции "Прохоровка" и "Платово" на границе с Россией после того как поставки через "Нафтогаз Украины" прекратились из-за "многочисленных повреждений газотранспортной инфраструктуры".

Теги: Газпром, Донбасс
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Минэкономразвития сообщило о достижении таргета в 4% по годовой инфляцииМинэкономразвития сообщило о достижении таргета в 4% по годовой инфляции
В ЦБ, между тем, ожидают годовую инфляцию по итогам мая в размере 4,1% плюс-минус 0,1 процентного пунктаПодробнее
Россия и Саудовская Аравия собрались продлить соглашение о сокращении добычи нефтиРоссия и Саудовская Аравия собрались продлить соглашение о сокращении добычи нефти
Сделку предлагается оставить в силе до конца марта 2018 годаПодробнее
Минимальная цена на водку в России вырастет на 8%Минимальная цена на водку в России вырастет на 8%
Приказ Минфина затронет также цены на коньякПодробнее
Сбербанк начал выпуск карт без привязки к отделениюСбербанк начал выпуск карт без привязки к отделению
До сих пор клиенты были "привязаны" к территориальным подразделениям банкаПодробнее
Топ-менеджеры трех банков выдали кредиты на 1 млрд рублей под залог бочек с водойТоп-менеджеры трех банков выдали кредиты на 1 млрд рублей под залог бочек с водой
Средства выводились в подконтрольные им организации незадолго до отзыва у банков лицензийПодробнее
Google оплатила штраф за нарушение антимонопольного законодательства в РоссииGoogle оплатила штраф за нарушение антимонопольного законодательства в России
Корпорация заплатила 438 млн рублейПодробнее
ВТБ 24 собрался выпустить ипотечные облигации для населенияВТБ 24 собрался выпустить ипотечные облигации для населения
Объем выпуска будет определен после анализа спроса на облигации федерального займа для населенияПодробнее
Крупнейший в Германии производитель солнечных батарей объявит о банкротствеКрупнейший в Германии производитель солнечных батарей объявит о банкротстве
По итогам 2016 года компания Solarworld получила убыток в размере 92 млн евроПодробнее
Убыток Snapchat в первом квартале составил $2,2 млрдУбыток Snapchat в первом квартале составил $2,2 млрд
Цена акций Snap на дополнительных торгах в среду после опубликования отчетности рухнула более чем на 23% - до $17,67Подробнее
Суд вернул "Роснефти" иск к АФК "Система" на 106 млрд рублейСуд вернул "Роснефти" иск к АФК "Система" на 106 млрд рублей
Акции "Системы" усилили рост на Московской биржеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Митинг по вопросу реновации в Москве7 фото
14 мая
Митинг по вопросу реновации в Москве
Лучшие фото недели10 фото
12 мая
Лучшие фото недели
57-я Венецианская биеннале современного искусства9 фото
11 мая
57-я Венецианская биеннале современного искусства
Все фотогалереи
Цитата дня

Не могу сказать, что я играл, я просто нажимал двумя-тремя пальцами на клавиши в ожидании нашего китайского друга и партнера

Владимир Путин о своей игре на рояле перед встречей с Си Цзиньпином

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваНачальник московского метрополитена Пегов покинет свой постВ миреМеркель пригрозила выводом немецкого военного контингента с базы "Инджирлик"В РоссииВ "Лаборатории Касперского" заявили о двух новых модификациях вируса WannaCryЭкономикаМинэкономразвития сообщило о достижении таргета в 4% по годовой инфляции
Макрон и Меркель договорились о создании плана действий по укреплению ЕС
В СКР рассказали о планах поддержать учреждение движения "Юные следователи"
В Эстонии безрецептурные лекарства обеспечили аннотациями на русском и английском
Что произошло за день: понедельник, 15 мая
"Газпром" в I квартале увеличил поставки газа в Донбасс на 11%
Фотохроника 15 мая
Стал известен состав сборной России по хоккею на матч с Латвией
Назначена дата предварительного слушания по делу Меламеда
Генсек ООН осудил пуск ракеты КНДР и призвал Пхеньян вернуться к процессу денуклеаризации
Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ в I кв. рухнула на 42%
"Роснефтегаз" не будет платить дивиденды за весь 2016 год из-за убытка
Финал конкурса рабочих профессий WorldSkills начался в Краснодаре
МИД РФ раскритиковал Грузию за комментарий о статусе Лужкова
Спецпредставитель Трампа объявил о начале финальной стадии битвы за Мосул
Мэр Львова не исключил введения в городе режима ЧП из-за скопившегося мусора
Власти Киева решили заменить российское ПО украинским
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи