"Газпром" в I квартале увеличил поставки газа в Донбасс на 11%

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - "Газпром" в I квартале 2017 года поставил на юго-восток Украины 1,109 млрд куб. м газа по сравнению с 995 млн куб. м за январь-март 2016 года, сообщается в отчетности российской компании.

В 2016 году было поставлено 2,39 млрд куб. м голубого топлива

С февраля 2015 года "Газпром" поставляет газ в Луганскую и Донецкую области через газоизмерительные станции "Прохоровка" и "Платово" на границе с Россией после того как поставки через "Нафтогаз Украины" прекратились из-за "многочисленных повреждений газотранспортной инфраструктуры".