ФАС предложила обнулить субсидии для "дочки" РЖД на "плацкарт"

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выдвинула идею обнулить субсидии для "дочки" ОАО "Российские железные дороги" - АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК), возмещающие недополученные ею доходы при перевозке в плацкартных и общих вагонах, пишет во вторник "Коммерсантъ".

"Служба предлагает свести к нулю разницу между экономически обоснованным уровнем тарифа на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах и доходами от таких перевозок в 2017-2018 гг.", - отмечает газета.

Пассажирские перевозки в плацкартных и общих вагонах признаются социально значимыми, цены на них полностью регулируются государством, напоминает издание. Если объективная себестоимость, или экономически обоснованный тариф, отклоняется от фактической цены перевозки, разницу компенсирует бюджет. Приказы, корректирующие это отклонение, появляются каждый год в апреле, вступая в силу в конце месяца.

На 2016 г. превышение экономически обоснованного тарифа над фактическим было утверждено для ФПК на уровне 18,4% для плацкартных и 61,6% для общих вагонов, для пассажирской компании "Сахалин" - 24,4% и 200,4% соответственно, для "Железных дорог Якутии" - 340,2% и 599,2% соответственно. На 2017 г. прогнозный уровень экономически обоснованного тарифа для ФПК тем же приказом устанавливался на 18,3% выше цены билета в плацкартный и на 32,2% - в общий вагон. Однако в новом проекте приказа эта дельта и на 2017 г., и на 2018 г. - нулевая.

На 2017 г. в бюджете для "Федеральной пассажирской компании" было заложено 9,7 млрд руб. Но, по данным "Коммерсанта", ФПК подала в ФАС уточненные данные по плановым доходам на 2017 г.: прогнозные доходы в регулируемом сегменте - 97,9 млрд руб., а необходимая валовая выручка с учетом инвестиционной составляющей - 110,5 млрд руб., расхождение - в 12,6 млрд руб. Однако антимонопольная служба сочла, что компании вообще не нужны субсидии.

Источник, близкий к ведомству, сообщил газете, что пока обсуждение не закончено, между ведомствами есть противоречия. По данным издания, вопрос обсуждался 27 апреля на правлении ФАС. Как пояснили изданию в ФПК, "были урегулированы основные подходы к расчету коэффициентов приведения к экономически обоснованному уровню тарифов на перевозки пассажиров в плацкартных и общих вагонах, за исключением ожидаемых объемов перевозок в 2017 г.".

Наряду с субсидиями "Федеральная пассажирская компания" получает существенную косвенную господдержку в виде налоговых льгот. На 2016 г. НДС на пассажирские перевозки в дальнем следовании был уменьшен с 18% до 10%, а на 2017 г. и последующие годы обнулен. По данным ФПК, в результате доходы от пассажирских перевозок в регулируемом сегменте в 2017 г. должны были достигнуть 109,7 млрд руб., общие доходы по пассажирским перевозкам - вырасти на 15,7 млрд руб. и сравняться с расходами (199,8 млрд руб.), а превышение расходов в регулируемом сегменте над доходами - сократиться до 8,9 млрд руб. При этом, как уточнили изданию в компании, на закупку нового подвижного состава уйдет не менее 15 млрд руб. Министерство транспорта РФ поддерживает выделение ФПК средств, заложенных в бюджете на 2017 г. В Минэкономразвития вопрос "прорабатывается".