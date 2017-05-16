Главные новости
В миреСМИ сообщили о передаче Трампом секретных данных ЛавровуВ РоссииСМИ узнали о появлении в Госдуме совета по культуре и религииСпортСборная России разгромила команду Латвии на ЧМ по хоккею
Экономика

ФАС предложила обнулить субсидии для "дочки" РЖД на "плацкарт"

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выдвинула идею обнулить субсидии для "дочки" ОАО "Российские железные дороги" - АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК), возмещающие недополученные ею доходы при перевозке в плацкартных и общих вагонах, пишет во вторник "Коммерсантъ".

"Служба предлагает свести к нулю разницу между экономически обоснованным уровнем тарифа на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах и доходами от таких перевозок в 2017-2018 гг.", - отмечает газета.

Пассажирские перевозки в плацкартных и общих вагонах признаются социально значимыми, цены на них полностью регулируются государством, напоминает издание. Если объективная себестоимость, или экономически обоснованный тариф, отклоняется от фактической цены перевозки, разницу компенсирует бюджет. Приказы, корректирующие это отклонение, появляются каждый год в апреле, вступая в силу в конце месяца.

На 2016 г. превышение экономически обоснованного тарифа над фактическим было утверждено для ФПК на уровне 18,4% для плацкартных и 61,6% для общих вагонов, для пассажирской компании "Сахалин" - 24,4% и 200,4% соответственно, для "Железных дорог Якутии" - 340,2% и 599,2% соответственно. На 2017 г. прогнозный уровень экономически обоснованного тарифа для ФПК тем же приказом устанавливался на 18,3% выше цены билета в плацкартный и на 32,2% - в общий вагон. Однако в новом проекте приказа эта дельта и на 2017 г., и на 2018 г. - нулевая.

На 2017 г. в бюджете для "Федеральной пассажирской компании" было заложено 9,7 млрд руб. Но, по данным "Коммерсанта", ФПК подала в ФАС уточненные данные по плановым доходам на 2017 г.: прогнозные доходы в регулируемом сегменте - 97,9 млрд руб., а необходимая валовая выручка с учетом инвестиционной составляющей - 110,5 млрд руб., расхождение - в 12,6 млрд руб. Однако антимонопольная служба сочла, что компании вообще не нужны субсидии.

Источник, близкий к ведомству, сообщил газете, что пока обсуждение не закончено, между ведомствами есть противоречия. По данным издания, вопрос обсуждался 27 апреля на правлении ФАС. Как пояснили изданию в ФПК, "были урегулированы основные подходы к расчету коэффициентов приведения к экономически обоснованному уровню тарифов на перевозки пассажиров в плацкартных и общих вагонах, за исключением ожидаемых объемов перевозок в 2017 г.".

Наряду с субсидиями "Федеральная пассажирская компания" получает существенную косвенную господдержку в виде налоговых льгот. На 2016 г. НДС на пассажирские перевозки в дальнем следовании был уменьшен с 18% до 10%, а на 2017 г. и последующие годы обнулен. По данным ФПК, в результате доходы от пассажирских перевозок в регулируемом сегменте в 2017 г. должны были достигнуть 109,7 млрд руб., общие доходы по пассажирским перевозкам - вырасти на 15,7 млрд руб. и сравняться с расходами (199,8 млрд руб.), а превышение расходов в регулируемом сегменте над доходами - сократиться до 8,9 млрд руб. При этом, как уточнили изданию в компании, на закупку нового подвижного состава уйдет не менее 15 млрд руб. Министерство транспорта РФ поддерживает выделение ФПК средств, заложенных в бюджете на 2017 г. В Минэкономразвития вопрос "прорабатывается".

Теги: ФАС, РЖД
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Минэкономразвития сообщило о достижении таргета в 4% по годовой инфляцииМинэкономразвития сообщило о достижении таргета в 4% по годовой инфляции
В ЦБ, между тем, ожидают годовую инфляцию по итогам мая в размере 4,1% плюс-минус 0,1 процентного пунктаПодробнее
Россия и Саудовская Аравия собрались продлить соглашение о сокращении добычи нефтиРоссия и Саудовская Аравия собрались продлить соглашение о сокращении добычи нефти
Сделку предлагается оставить в силе до конца марта 2018 годаПодробнее
Минимальная цена на водку в России вырастет на 8%Минимальная цена на водку в России вырастет на 8%
Приказ Минфина затронет также цены на коньякПодробнее
Сбербанк начал выпуск карт без привязки к отделениюСбербанк начал выпуск карт без привязки к отделению
До сих пор клиенты были "привязаны" к территориальным подразделениям банкаПодробнее
Топ-менеджеры трех банков выдали кредиты на 1 млрд рублей под залог бочек с водойТоп-менеджеры трех банков выдали кредиты на 1 млрд рублей под залог бочек с водой
Средства выводились в подконтрольные им организации незадолго до отзыва у банков лицензийПодробнее
Google оплатила штраф за нарушение антимонопольного законодательства в РоссииGoogle оплатила штраф за нарушение антимонопольного законодательства в России
Корпорация заплатила 438 млн рублейПодробнее
ВТБ 24 собрался выпустить ипотечные облигации для населенияВТБ 24 собрался выпустить ипотечные облигации для населения
Объем выпуска будет определен после анализа спроса на облигации федерального займа для населенияПодробнее
Крупнейший в Германии производитель солнечных батарей объявит о банкротствеКрупнейший в Германии производитель солнечных батарей объявит о банкротстве
По итогам 2016 года компания Solarworld получила убыток в размере 92 млн евроПодробнее
Убыток Snapchat в первом квартале составил $2,2 млрдУбыток Snapchat в первом квартале составил $2,2 млрд
Цена акций Snap на дополнительных торгах в среду после опубликования отчетности рухнула более чем на 23% - до $17,67Подробнее
Суд вернул "Роснефти" иск к АФК "Система" на 106 млрд рублейСуд вернул "Роснефти" иск к АФК "Система" на 106 млрд рублей
Акции "Системы" усилили рост на Московской биржеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 15 мая6 фото
15 мая
Фотохроника 15 мая
Митинг по вопросу реновации в Москве7 фото
14 мая
Митинг по вопросу реновации в Москве
Лучшие фото недели10 фото
12 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи
Цитата дня

Не могу сказать, что я играл, я просто нажимал двумя-тремя пальцами на клавиши в ожидании нашего китайского друга и партнера

Владимир Путин о своей игре на рояле перед встречей с Си Цзиньпином

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСМИ сообщили о передаче Трампом секретных данных ЛавровуВ РоссииСМИ узнали о появлении в Госдуме совета по культуре и религииСпортСборная России разгромила команду Латвии на ЧМ по хоккеюКультураХакеры потребовали выкуп за украденный фильм Disney
В РФ предложили создать госсборщика больших пользовательских данных
ФАС предложила обнулить субсидии для "дочки" РЖД на "плацкарт"
Афганские войска отбили приграничный с Таджикистаном уезд
Число созданных на госсредства фильмов в России сократится почти вдвое
SpaceX запустила спутник для обеспечения интернетом самолетов и судов
Дерипаска подал против агентства Associated Press иск о клевете
Сын экс-президента Киргизии Бакиева заочно осужден на пожизненный срок
Хиллари Клинтон создала новую политическую организацию
Цены на нефть продолжили расти после резкого скачка накануне
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи