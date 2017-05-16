Рынок акций РФ открылся снижением ММВБ и РТС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник снижением цен blue chips и индексов в рамках коррекции на фоне забуксовавшей в росте нефти, индексы ММВБ и РТС за минуту торгов потеряли по 0,5%, при этом упали на 5,4% акции "Транснефти" из-за понижения их веса в индексе MSCI Russia.

К 10:01 индекс ММВБ составил 1993,33 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1114,25 пункта (-0,5%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,5%.

Доллар просел до 56,28 рубля (-0,07 рубля).

В лидерах отката выступают рублевые акции "Транснефти" (-5,4%), "Башнефти" (-2,7%), "Газпрома" (-0,5%), "Россетей" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,9% и -0,9% "префы").

Индексный провайдер MSCI, как и ожидалось, добавил акции "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,6%) в индекс MSCI Russia по итогам очередной полугодовой ребалансировки, результаты которой были объявлены в ночь с 15 на 16 мая 2017 года, сообщил "Интерфаксу" стратег "ВТБ Капитала" Илья Питерский. Других изменений или добавлений бумаг в расчетную базу индекса не было.

Кроме того, в рамках майского пересмотра достаточно неожиданно был понижен вес привилегированных акций "Транснефти". MSCI сократил free float "Транснефти" до 30%, несмотря на то, что по-прежнему нет официальной информации относительно покупателя 71% привилегированных акций компании.

Подросли бумаги "Мечела" (+1,1%), АФК "Система" (+0,2%), "префы" "Татнефти" .

Индексы в США в понедельник выросли вслед за нефтью, при этом S&P 500 и Nasdaq Composite обновили исторические максимумы.

Россия и Саудовская Аравия заявили о том, что готовы продлить соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи нефти на более длительный срок - еще на девять месяцев (до конца марта 2018 года) против планировавшихся ранее шести месяцев. При этом они рассчитывают, что к договоренности присоединятся новые участники. Сейчас в соглашении задействованы 24 государства.

Между тем, индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в мае неожиданно упал до минус 1 пункта при прогнозах роста до 7 пунктов с апрельских 5,2 пункта. Значение индикатора ниже нулевой отметки указывает на ухудшение деловой активности в промышленной сфере региона.

Во вторник в Азии сохраняется позитивный импульс, однако снижается китайский рынок акций на слабой статистике.

Рост объема промышленного производства в КНР в апреле замедлился до 6,5% в годовом исчислении после подъема на 7,6% в предыдущий месяц. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали повышение на 7%. Розничные продажи в прошлом месяце увеличились на 10,7%, при прогнозах роста на 10,8% после роста на 10,9% в марте. Рост инвестиций в основные активы в январе-апреле составило 8,9% против 9,2% в первом квартале.

Нефть утром во вторник замедлила разбег, уровни цен соответствуют позициям на 18:50 по московскому времени накануне.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent к 10:01 во вторник составила $52,02 за баррель (+0,4% и +1,9% накануне), июльская цена WTI - $49,35 за баррель (+0,4% и +2,1% в понедельник).

Нефтедобывающие страны примут решение касательно возможного продления соглашения на встрече 25 мая. Аналитики Goldman Sachs полагают, что другие нефтедобывающие страны поддержат инициативу России и Саудовской Аравии.

Однако, даже при продлении срока действия соглашения стран ОПЕК и не-ОПЕК, опасения участников рынка в отношении роста добычи нефти в США сохранятся, отмечают аналитики.

Согласно прогнозу Управления по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США, обнародованному в понедельник, добыча нефти на семи крупнейших сланцевых участках США в июне текущего года увеличится на 122 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с маем - до 5,401 млн б/с.