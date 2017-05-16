Продажи автомобилей в ЕС упали в апреле на 6,6%

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных новых автомобилей в 27 странах Европейского союза (без учета Мальты, данные по которой отсутствуют) сократилось в апреле 2017 года на 6,6% по сравнению с тем же месяцем 2016 года, говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Показатель снизился впервые с июля 2016 года. Основной причиной стало меньшее число рабочих дней в связи с пасхальными праздникам, которые в этом году в Европе выпали на апрель. Кроме того, резко ослабел спрос на машины марки Volkswagen, а в Великобритании продажи рухнули почти на 20% из-за изменений налогообложения и снижения покупательной способности, в результате чего компания переместилась с первого места в марте на 4-е в апреле.

Продажи в ЕС в апреле составили 1,19 млн автомобилей по сравнению с 1,27 млн годом ранее. При этом мартовские объемы регистрации были самыми высокими в истории для этого месяца. Благодаря этому в январе-апреле продажи машин в ЕС выросли на 4,7%, до 5,33 млн.

В странах ЕС (без Мальты), Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии в прошлом месяце было продано 1,23 млн автомобилей против 1,32 млн годом ранее. За четыре месяца 2017 года продажи выросли на 4,5%, до 5,49 млн машин.

ACEA отмечает, что снижение в апреле было зафиксировано на 4 из 5 крупнейших авторынков Европы. В Германии количество новых авто упало на 8%, до 290,7 тыс., во Франции - на 6%, до 171,9 тыс., в Италии - на 4,6%, до 160 тыс., в Великобритании - на 19,8%, до 152 тыс.

Вместе с тем в Испании наблюдался подъем на 1,1%, до 101,4 тыс. автомобилей.

Максимальный рост продаж был зафиксирован в Хорватии (+29%), а также в Португалии (+17,8%), а самое значительное снижение - на 24,5% - в Ирландии.

Лидером европейского авторынка осталась группа Volkswagen, хотя ее продажи в прошлом месяце рухнули на 8,8% - до 293,6 тыс. автомобилей, а ее доля рынка уменьшилась до 24,7% с 25,3%. Количество регистраций автомобилей собственно бренда Volkswagen уменьшилось на 13,8%. Продажи Audi упали на 10,3%, Skoda - на 4,9%, Porsche - на 16,2%.

Доля французского концерна PSA Group на европейском рынке не изменилась, составив 10,5%. Компания сократила продажи на 6,4%, до 125 тыс. Число проданных машин марки Peugeot уменьшилось на 3,9%, а Citroen - на 6,1%.

Другой французский автопроизводитель, группа Renault, снизила продажи в Европе в апреле на 2,6%, при этом доля компании на рынке региона повысилась с 10,3% до 10,7%. По продажам она 2-й месяц подряд обошла конкурентов из PSA - 128 тыс. Объемы сбыта новых автомобилей бренда Renault снизились на 2,7%, Dacia - на 2,5%. Но число проданных в Европе автомобилей Lada взлетело на 37,7% (до 402 шт.).

Продажи FCA Group на европейском рынке снизились в прошлом месяце на 0,8%, Ford сократил реализацию на 11,4%, Opel - на 13,4%. BMW снизила продажи на 6%, Daimler - на 2,7%.

Объемы регистраций машин производства Toyota в Европе выросли в апреле на 5,3%, Kia - на 8%, Suzuki - на 12,8%. Вместе с тем продажи Nissan упали на 13,2%, Hyundai - на 10,3%, Mazda - на 6,7%.