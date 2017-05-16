Калужский завод Volvo с июня увеличит ежедневный выпуск грузовиков на треть

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - "Вольво Восток" (управляет российскими заводами Volvo) с июня нарастит производство грузовиков на калужском заводе до 24 штук в день, сообщил директор калужского завода Volvo Group Trucks Абденассер Абуаюб в ходе посещения завода губернатором региона Анатолием Артамоновым. В настоящее время на предприятии производится 18 грузовиков в день. Таким образом, производство вырастет на треть.

"Мы увеличиваем резко объемы по бренду Volvo", - подчеркнул Абуаюб.

Кроме того, на предприятии рассматривают возможность расширить локализацию производства - в частности, есть проект по производству рам для грузовиков в России, но, по словам руководителя предприятия, его реализация - в долгосрочной перспективе.

В 2015 году калужский завод Volvo был законсервирован на 7 месяцев из-за отсутствия спроса на рынке страны. В тот год на предприятии выпустили всего 300 грузовиков. Производство грузовиков Renault в Калуге было остановлено и пока не возобновлено. Открытие завода Volvo Group Trucks состоялось в январе 2009 года. Предприятие мощностью 15 тыс. автомобилей в год построено для выпуска грузовиков Volvo и Renault.

Volvo Group реализует несколько проектов в индустриальном парке "Калуга-Юг", в их числе завод Volvo по производству грузовых автомобилей Renault и Volvo, сервисный центр грузовой техники "Volvo Truck Center Калуга", таможенный департамент Volvo, завод по производству экскаваторов компании Volvo Construction Equipment, завод Volvo Group Cab Factory по производству кабин для грузовых автомобилей Volvo и Renault.