Рынок акций РФ во вторник просел из-за утраты нефтью позитивного импульса

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник просел ниже 2000 пунктов по индексу ММВБ и весь день протоптался на месте при смешанной динамике blue chips из-за утраты нефтью позитивного импульса; лидировали в откате "префы" "Транснефти" из-за понижения их веса в индексе MSCI Russia, выросли бумаги "Московской ГТС" и "Новолипецкого металлургического комбината" .

По итогам торгов индекс ММВБ составил 1992,94 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1112,95 пункта (-0,6%); рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 3,3%.

Доллар подрос до 56,4 рубля (+0,06 рубля).

В лидерах отката выступили рублевые акции "Транснефти" (-5%, до 178,1 тыс. рублей), "АЛРОСА" (-2,7%), "Башнефти" (-2,3%), "Мосбиржи" (-3,3%), "Мобильных телесистем" (-2,1%), "Норникеля" (-1,5%), "РусГидро" (-1,5%), АФК "Система" (-1,5%), "ФСК ЕЭС" (-3,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,7%).

Индексный провайдер MSCI в рамках майского пересмотра понизил в индексе MSCI Russia вес привилегированных акций "Транснефти", сократив оценку free float бумаг до 30%, несмотря на то, что по-прежнему нет официальной информации относительно покупателя 71% привилегированных акций компании.

Кроме того, провайдер MSCI ожидаемо добавил в индекс MSCI Russia акции "Новолипецкого металлургического комбината" (+4,7%). Изменения вступят в силу после 31 мая.

Подросли бумаги "Аэрофлота" (+1,4%), ВТБ (+0,6%), "Северстали" (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Магнита" (+0,6%), "префы" Сбербанка (+0,1%).