Россия и Индонезия рассмотрят возможность обмена истребителей на каучук

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Россия проявляет интерес к обмену партии истребителей "Сухого" на индонезийский каучук, сообщает во вторник индонезийская газета Jakarta Post со ссылкой на генерального директора департамента внешней торговли МИД Индонезии Оке Нурвана.

"Они заинтересованы в нашем каучуке", - сообщил в интервью газете Нурван, добавив, что правительство Индонезии пока не приняло решения по этому предложению, но если оно будет окончательно согласовано между соответствующими министрами, то будет подготовлено министерское постановление в качестве правовой основы для такого соглашения.

По словам Нурвана, правительство Индонезии выразило интерес в приобретении истребителей производства российской компании "Сухой". Стоимость бартерной сделки оценивается в $600 млн.