Минфин предложил снизить дефицит бюджета в 2017 году до 2,1%

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Минфин предлагает снизить дефицит федерального бюджета РФ на 2017 год до 2,1% с 3,2% ВВП, следует из проекта поправок в закон "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", опубликованного на официальном портале раскрытия готовящихся нормативно-правовых актов.

Дефицит бюджета в 2017 году предлагается снизить до 1 трлн 923,8 млрд рублей с 2 трлн 753,2 млрд рублей в то время как объем прогнозируемого объема ВВП предлагается повысить до 92,190 трлн рублей с 86,806 трлн рублей.

Доходы бюджета в 2017 году, запланированные в размере 13 трлн 487,6 млрд рублей, предлагается повысить до 14 трлн 631,9 млрд рублей. Расходы предлагается увеличить с 16 трлн 240,8 млрд рублей до 16 трлн 555,8 млрд рублей.