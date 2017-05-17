Миллионеры сочли наше время самым непредсказуемым в истории

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство людей с высоким уровнем благосостояния, участвовавших в недавнем опросе UBS, считают, что текущий период (без уточнения временных границ) является самым непредсказуемым в истории. Как говорится в докладе швейцарского банка, такое мнение высказали 82% из 2842 респондентов из Великобритании, Италии, Швейцарии, Японии, Гонконга, Сингапура и Мексики. Каждый из них располагает инвестируемыми активами на сумму не менее $1 млн (не считая недвижимости).

Доля тех, кто придерживается этой точки зрения, является самой высокой среди богатых мексиканцев и сингапурцев - 84%. Три четверти респондентов считают кэш надежной альтернативой в то время, когда на рынках царит неопределенность. Около половины (51%) сохраняют оптимизм, рассчитывая на улучшение ситуации с личными финансами в ближайшие 12 месяцев, 13% опасаются ухудшения, остальные не ждут существенных изменений.

Более трех четвертей миллионеров полагают, что эмоции сейчас играют более значительную роль в формировании общественного мнения, чем факты, в частности, именно эмоции определяли итоги последних выборов. 68% состоятельных людей, опрошенных UBS, жалуются на избыток информации, который не помогает, а мешает принимать важные решения. А 72% респондентов отмечают, что краткосрочные факторы и риски отвлекают их от долгосрочного финансового планирования.

Несмотря на это, большинство (57%) опрошенных уверены, что они смогут справиться с неопределенностью и реализовать долгосрочные цели. Три четверти респондентов при этом рассчитывают на помощь экспертов и готовы платить за их рекомендации.

Состоятельные граждане больше всего склонны верить газетам (70%) и ведущим телеканалам (63%), при этом доверие к телевидению в значительной степени зависит от страны: в Великобритании к нему прислушиваются почти 75% респондентов, в Италии и Мексике - лишь половина.

Самой большой проблемой Мексики ее миллионеры назвали коррупцию. Британцы обеспокоены процессом переговоров о выходе из Евросоюза (Brexit), итальянцы - высокой безработицей среди молодежи, швейцарцы - ценами на недвижимость. Жителей Сингапура тревожит ситуация в мировой торговле и растущая угроза протекционизма, а подданных Японии волнует старение населения.