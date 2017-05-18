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Экономика

Американские фондовые индексы упали в среду рекордными темпами за 8 месяцев

Есть обновление от 08:26

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в среду рекордным падением с 24 июня прошлого года (в тот день Великобритания проголосовала за Brexit) на фоне опасений, что политический кризис в США может помешать претворению в жизнь предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа.

Газета The New York Times накануне опубликовала материал о том, что Трамп якобы просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. В ответ на эти обвинения ряд конгрессменов-демократов призвали начать процедуру импичмента президента.

Акции ритейлера Target подорожали на 0,9%. Прибыль компании в первом квартале выросла до $681 млн с $632 млн за аналогичный период годом ранее, причем скорректированный показатель составил $1,21 на акцию против ожидавшихся аналитиками $0,91 на акцию. Выручка ритейлера опустилась с $16,19 млрд до $16,02 млрд, но также оказалась лучше прогнозов рынка ($15,62 млрд). Сопоставимые продажи сократились на 1,3%.

Котировки бумаг производителя микрочипов AMD упали более чем на 12%. Накануне компания обнародовала новые планы стратегического развития, однако отказалась комментировать слухи о подписании лицензионного соглашения с конкурентом Intel. Цена бумаг сети закусочных Red Robin Gourmet Burgers подскочила на 23% на фоне сильной отчетности за первый квартал.

Капитализация Ford Motor опустилась на 0,8%. Компания подтвердила слухи о сокращении штата на 1,4 тыс. человек до конца сентября. Аналитики опасаются, что такие действия вызовут негативную реакцию Белого дома, неоднократно подчеркивавшего создание новых рабочих мест в качестве одного из своих приоритетов.

Индекс Dow Jones Industrial Average 17 мая рухнул на 372,82 пункта (1,78%) и составил 20606,93 пункта. Standard & Poor's 500 уменьшился на 43,65 пункта (1,82%) - до 2357,03 пункта. Nasdaq Composite потерял 158,63 пункта (2,57%) и составил 6011,24 пункта.

Теги: США
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