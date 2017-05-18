Отели и резиденции Трампа оказались серьезно уязвимыми для хакеров

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Системы безопасности ряда объектов недвижимости, принадлежащих президенту США Дональду Трампу, являются чрезвычайно уязвимыми для хакеров, говорится в докладе, опубликованном на интернет-портале Gizmodo, посвященном технологиям.

Доклад подготовила группа журналистов, специализирующихся на проверке уязвимости систем безопасности различных объектов. Они заявляют, что взломать президентскую резиденцию Мар-о-Лаго в штате Флорида, два гольф-клуба - в Вирджинии и в Нью-Джерси, а также вашингтонский отель, принадлежащий Трампу, "не составит труда при помощи оборудования, доступного даже полуграмотному хакеру".

"За минуту мы заметили три слабо закодированные сети Wi-Fi. Мы могли бы взломать их менее чем за пять минут, но воздержались", - утверждают журналисты Сурья Матту, Джефф Ларсон и Джулия Энгуин относительно системы безопасности на излюбленном курорте американского президента Мар-о-Лаго.

Они также подмечают, что в сетевой безопасности большинства отелей и гольф-клубов США много уязвимых мест, однако, эти объекты президент США не посещает ежемесячно и не проводит там встреч с главами государств.

"После выборов Трамп принимал председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Японии Синдзо Абэ, британского политика Найджела Фаража (депутат Европарламента, экс-глава Партии независимости Британии) в своей собственности", - пишут журналисты, отмечая, что хакеры в таких условиях могли бы легко получить доступ к этой дипломатической информации.

Также они рассказали, что при помощи того же оборудования им удалось обнаружить две открытые Wi-Fi сети гольф-клуба в Нью-Джерси, к которым любой человек может подключиться без пароля.

Похожую ситуацию журналисты наблюдали и в сетях безопасности отеля Трампа в столице Вашингтоне и в гольф-клубе в Вирджинии. Также им удалось добраться до слабо защищенных и открытых сетей Wi-Fi, обнаружить беспроводные незащищенные паролем принтеры, серверы с устаревшим и уязвимым ПО и незашифрованные страницы входа и регистрации.

В то же время представитель компании Trump Organization Аманда Миллер отказалась комментировать журналистам вопросы, связанные с кибербезопасностью объектов, принадлежащих семье президента. "Мы уверены в тех шагах, которые мы предпринимаем для защиты нашего бизнеса и в безопасности нашей информации", - заявила она.