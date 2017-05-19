МТС выйдет на рынок кибербезопасности

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Мобильные Телесистемы" развивает новое направление бизнеса, планируя выйти на рынок информационной безопасности для защиты от кибератак, сообщил "Интерфаксу" представитель компании Дмитрий Солодовников.

Продукт для клиентов, как ожидается, будет запущен до конца 2017 года на базе собственных ресурсов и дочерней IT-компании "Энвижн Групп".

"Для этого мы запустили центр мониторинга информационной безопасности (Security Operations Center, SOC), работающий в режиме 24/7. Центр создан на базе ресурсов департамента информационной безопасности МТС", - рассказал представитель компании.

По его словам, сейчас центр обслуживает нужды самой МТС и абонентов компании: в 2016 году было обнаружено около 4,5 млн случаев заражения устройств клиентов и предотвращено порядка 200 млн абонентских переходов по ссылкам на вредоносные программы.

"Исходя из полученного опыта, мы планируем разработать типовые продукты для будущих клиентов - как по типу информационных угроз, так и вертикальные решения для отраслей или масштабов бизнеса", - отметил представитель компании.

МТС уже начала тестировать сервисы с несколькими компаниями, их названия и другие детали не раскрываются.

Объем инвестиций в запуск нового продукта в МТС не сообщают. Однако, по словам представителя, значительная часть капитальных затрат МТС расходуется на ИТ-системы, в том числе на системы, обеспечивающие информационную безопасность (за последние пять лет эта сумма превышаете 400 млрд рублей).

Солодовников отмечает, что компании удалось успешно отразить хакерскую атаку вируса WannaCry, которая заблокировала не менее 200 тыс. компьютеров в 150 странах. В России, в частности, вирус атаковал Сбербанк, "Мегафон" и МВД РФ.

В МТС не говорят, какую долю рынка информационной безопасности компания ожидает занять.

Выход на новые рынки во многом обусловлен поиском драйверов роста для традиционного и стагнирующего телекоммуникационного рынка. По итогам 2016 года выручка МТС от мобильных услуг в России снизилась на 0,4%, до 295 млрд рублей.