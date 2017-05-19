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Экономика

Цены на нефть завершают ростом вторую неделю подряд

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти в пятницу, рынок завершает подъемом вторую неделю подряд на оптимизме, что страны ОПЕК и не-ОПЕК на заседании 25 мая договорятся о продлении соглашения об ограничении нефтедобычи.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по московскому времени выросла на $0,43 (0,82%) - до $52,94 за баррель. К закрытию рынка в четверг фьючерсы выросли в цене на $0,3 (0,57%) - до $52,51 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,47 (0,95%) - до $49,82 за баррель. Контракт подорожал на $0,28 (0,57%) - до $49,35 за баррель по итогам предыдущей сессии.

С начала этой недели цены на нефть Brent и WTI выросли примерно на 4%.

Эксперты ожидают, что нефтедобывающие страны продлят срок действия соглашения на заседании в Вене, поскольку Саудовская Аравия и Россия выразили поддержку дальнейшему ограничению добычи нефти, пишет MarketWatch.

Ранее Россия и Саудовская Аравия заявили о готовности продлить соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев - до конца марта 2018 года. Министр энергетики Алжира Нурредин Бутарфа в четверг также заявил о готовности продлить действие соглашения на девять месяцев вместо планировавшихся ранее шести месяцев.

Подъем рынка в пятницу обусловлен оптимизмом трейдеров в отношении предстоящего заседания, отмечает аналитик ICIS China Ли Ли. "Цены на нефть продолжат подниматься до конца текущего месяца", - прогнозирует Ли Ли. Она, однако, не ожидает "существенного скачка цен за пределы текущего торгового диапазона".

Внимание рынка в пятницу направлено на очередной отчет BakerHughes о количестве действующих нефтяных буровых установок в США. Предыдущие данные указали на рост числа установок по итогам 17-й недели подряд.

Теги: нефть
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