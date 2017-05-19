Рынок акций РФ открылся ростом ММВБ и РТС на 0,3-0,4%

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу коррекционным ростом цен blue chips на фоне отскока мировых площадок после падения, индексы ММВБ и РТС за минуту торгов прибавили 0,2-0,5%.

К 10:01 МСК индекс ММВБ составил 1973,86 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1080,92 пункта (+0,4%); рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1%.

Доллар просел до 57,26 рубля (-0,32 рубля).

В лидерах роста выступают рублевые акции "АЛРОСА" (+1%), ВТБ (+0,5%), "Газпрома" (+0,1%), "Мечела" (+1%), "Норникеля" (+0,6%), "Роснефти" (+0,6%), "Россетей" (+1%), "РусГидро" (+0,4%), Сбербанка (+0,5% и +0,65 "префы"), АФК "Система" (+1,6%), "ФСК ЕЭС" (+0,5%).

Просели бумаги "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Магнита" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%).

Индексы в США накануне выросли после резкого обвала днем ранее, поскольку позитивные статданные, заявления регуляторов и динамика акций высокотехнологического сектора компенсировали влияние политических кризисов в США и Бразилии, пишет Financial Times.

Вместе с тем аналитики предупреждают о сохранении политических рисков.

Министр финансов США Стивен Мнучин в четверг снова высказался против дробления крупнейших банков Уолл-стрит. Председатель бюджетного комитета Палаты представителей заявил, что именно сейчас пришло время для решительной реформы налогообложения. Белый дом также официально уведомил Конгресс о намерении начать переговоры по пересмотру НАФТА - соглашения о североамериканской зоне свободной торговли.