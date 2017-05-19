МВФ поддержал Минфин в споре с Кудриным и призвал к жесткости бюджетного правила

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Минфин РФ получил поддержку в споре со своим бывшим руководителем о степени жесткости будущего бюджетного правила со стороны Международного валютного фонда.

В апреле экс-министр финансов, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин неожиданно выступил с инициативой сделать бюджетное правило менее жестким. "Сейчас в бюджетном правиле $40, жесткая планка взята. Мы говорим - давайте жить при сорока долларах, а я считаю, что можно сделать более компромиссный шаг - $45", - сказал Кудрин, выступая 20 апреля на коллегии Минфина.

Минфин будет придерживаться своих предложений по параметрам бюджетного правила: попытки увеличить цену отсечения с $40 до $45 за баррель могут казаться заманчивыми, но они чреваты серьезными рисками, парировал нынешний глава ведомства Антон Силуанов.

"Минфин однозначно выступает за применение в бюджетном правиле цены на нефть в размере $40 за баррель. Это наиболее взвешенная цена с точки зрения рисков для бюджета, курса рубля, возможных изменений стоимости сырья на мировых рынках", - заявил он. "Желание увеличить объем бюджетных расходов за счет повышения расчетной цены нефти приведет к хрупкости бюджетной конструкции, усилению ее зависимости от внешней конъюнктуры, давлению на курс рубля и, в конечном счете, большим рискам для инвесторов, желающих вести бизнес в нашей стране. Мы уже проходили через "легкие решения" по изысканию бюджетных ресурсов, которые всегда оборачивались проблемами не только для бюджета, но и для экономики в целом при снижении цен на нефть. На нефтяную конъюнктуру влияют действия стран-членов ОПЕК по объему добычи нефти, добыча сланцевой нефти, мировой спрос на энергоресурсы - все то, на что Россия повлиять не может", - заявил Силуанов.

В традиционном заявлении МВФ по итогам визита миссии фонда в Россию, опубликованном в пятницу, поддержана позиция Минфина - более того, предложено ужесточить ее.

"При разработке нового бюджетного правила официальным органам следует рассмотреть возможность установления более высоких целевых уровней сбережения средств для обеспечения межпоколенческой справедливости и создания механизма, обеспечивающего плавную адаптацию к устойчивым изменениям цены на нефть", - говорится в заявлении.

Также МВФ приветствует восстановление трехлетнего горизонта планирования при формировании федерального бюджета на 2017-2019 годы. "Предусмотренные в трехлетнем бюджете темпы сокращения дефицита достаточны - с учетом эффекта от восстановления экономики - для обеспечения устойчивости бюджетной коррекции в условиях длительно сохраняющихся пониженных цен на нефть. Тем не менее, следует предусмотреть дополнительные постоянно действующие и более целенаправленные меры, в том числе для защиты стимулирующих рост бюджетных расходов", - отмечают эксперты фонда.

По их мнению, покупка валюты с использованием механизма, объявленного Минфином в феврале, "повышает предсказуемость бюджетной политики и при этом обеспечивает сохранение и, в конечном итоге, пополнение суверенных фондов". "Тем не менее, данный механизм не может служить заменой бюджетного правила, которое закрепило бы бюджетную коррекцию", - отмечено в заявлении.