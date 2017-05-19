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Микрокредиты оказались востребованы в регионах с большим числом личных банкротств

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Регионы, в которых наблюдается наибольшее число граждан-банкротов на душу населения, характеризуются также высокой активностью микрофинансовых организаций (МФО), сказал замминистра экономического развития Николай Подгузов на сессии "Банкротство физических лиц" Международного юридического форума. "В регионах с большим количеством граждан-банкротов население активно берет микрокредиты", - отметил Нодгузов.

Основной причиной подачи физическими лицами заявлений о банкротстве Подгузов считает жизнь не по средствам, такого же мнения придерживаются 59% опрошенных в ходе сессии экспертов. Международные эксперты говорят о том, что причины банкротства граждан в России и в других странах сильно различаются. "В США личное банкротство, как правило, является следствием болезни, несчастного случая или потери работы", - сказал профессор права Бруклинской школы права Майкл Гербер.

Москва лидирует по абсолютному количеству банкротств граждан, а вот по числу несостоятельных граждан на 100 тыс. населения в лидерах Вологодская, Рязанская области и Чувашия, отметил руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин. "Москва по плотности банкротств находится на 46-м месте, а Санкт-Петербург - на 45-м", - пояснил он.

С начала работы института банкротства физлиц в октябре 2015 года несостоятельными были признаны 24 тыс. граждан, свидетельствуют данные "Федресурса" на конец первого квартала 2017 года. В целом по России на 100 тыс. населения приходится 18 банкротов, в Москве и Санкт-Петербурге - 15, в Вологодской области - 64, в Рязанской области - 44, в Чувашии - 35.

Теги: Николай Подгузов
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