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Умер вице-президент "Ростелекома" Наум Мардер

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Бывший замминистра связи Наум Мардер умер на 62-м году жизни после тяжелой болезни, говорится в сообщении "Ростелекома", вице-президентом которого он был с 2012 года.

Мардер родился 27 марта 1956 года в Москве, в 1978 году окончил Московский электротехнический институт связи, а в 1991 году - школу бизнеса при университете Дьюк в Северной Каролине. С 1978 года - инженер треста "Межгорсвязьстрой", с 1982 по 1990 годы - в главном центре управления междугородными связями Минсвязи СССР. С 1990 года работал в Минсвязи РФ, где прошел путь от заместителя начальника отдела до заместителя министра.

В 1997 году стал заместителем, а затем первым заместителем председателя Госкомитета РФ по связи и информатизации.

В 2008 году занял пост заместителя министра связи и массовых коммуникаций, в октябре 2012 года назначен вице-президентом "Ростелекома" по взаимодействию с органами государственной власти. В последнее время курировал в компании взаимодействие с профсоюзами, вопросы подготовки кадров для отрасли и компании.

Основатель "Вымпелкома" Дмитрий Зимин в одной из своих книг рассказывал, что в 1998 году Мардер, будучи зампредом Госкомсвязи, своим решением фактически спас компанию, которой грозил уход с рынка из-за проблем с лицензированием.

Теги: Ростелеком
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