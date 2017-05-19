Граждане смогут подавать декларации 3-НДФЛ в МФЦ

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Граждане в скором времени смогут подавать декларацию по налогу на доходы физлиц по форме 3-НДФЛ не только в налоговых инспекциях, но и в любом МФЦ.

Как заявил начальник управления стандартов и международного сотрудничества ФНС Дмитрий Вольвач на Всероссийском семинаре-конференции центров государственных и муниципальных услуг "МФЦ будущего. Белые ночи" в Санкт-Петербурге, сейчас прорабатывается вопрос о расширении перечня услуг ФНС России, оказываемых в МФЦ. Помимо деклараций 3-НДФЛ в МФЦ граждане смогут подать заявления о предоставлении сведений о начисленных налоговых платежах, о перерасчете начисленных налоговых платежей, а также узнавать о своих долгах по налогам.

"Срок предоставления услуги в МФЦ должен быть таким же, как если бы заявитель обращался напрямую в налоговый орган", - подчеркнул Д.Вольвач. По его словам, это невозможно без развития электронного взаимодействия на уровне самых современных стандартов.

Сейчас во всех МФЦ предоставляют шесть госуслуг налоговых органов. Здесь можно подать заявление о государственной регистрации юрлиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, получить сведения из реестра дисквалифицированных лиц, выписку из ЕГРН, ЕГРЮЛ и ЕГРИП, информацию об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов и взносов, пеней, штрафов, а также сведения из государственного адресного реестра.

Госуслуги, предоставляемые ФНС, получают от граждан самые высокие оценки за качество. По данным системы "Ваш контроль", в I квартале 2017 года получатели госуслуг ФНС оценили их на 4,95 балла. Из 677 тыс. госуслуг, оцененных в том периоде, 99,1% получили оценки "хорошо" и "отлично". Год назад, в I квартале 2016 года, у ФНС оценку получили чуть более 300 тыс. госуслуг, их средняя оценка находилась на уровне 4,93 баллов, доля оценок 4 и 5 - 98,9%.