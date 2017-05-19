Рынок акций РФ вечером вышел в плюс вслед за нефтью

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во второй половине торгов в пятницу вышел в "плюс" на фоне раллирующей нефти на ожиданиях пролонгации соглашения ОПЕК+ на следующей неделе, подъем сдерживают просевшие бумаги "Газпрома" на фоне разочарования инвесторов размером дивидендов за 2016 год.

К 16:35 МСК индекс ММВБ составил 1971,2 пункта (+0,2%, минимум дня - 1954,43 пункта), индекс РТС вырос до 1088,17 пункта (+1,1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 2%.

Доллар подешевел до 57,06 рубля (-0,52 рубля).

В лидерах роста выступают акции ВТБ (+2%), "Мечела" (+1,2%), "НОВАТЭКа" (+1,3%), "Роснефти" (+1,1%), Сбербанка (+1,4% и +1,5% "префы"), АФК "Система" (+1,7%), "Транснефти" (+2,2%).

Подешевели акции "Газпрома" (-1,5%), "Мобильных телесистем" (-0,8%), "Россетей" (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-1,3% и -0,8% "префы"), "ФСК ЕЭС" (-3%).

Накануне совет директоров "Газпрома" утвердил рекомендацию годовому собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 8,0397 рубля на акцию, что составляет 20% от чистой прибыли по МСФО, или 38% от нее с корректировкой на 454 млрд рублей так называемой "бумажной" прибыли по курсовым разницам.

Мировые рынки в конце недели корректируются вверх после падения из-за политических кризисов в США и Бразилии.