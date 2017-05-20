Бывшего президента Маст-банка отправили в СИЗО

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Бывший президент Маст-банка Юрий Пирогов арестован по делу о растрате шести миллиардов рублей, сообщил в субботу "Коммерсант".

Кроме Пирогова по ходатайству Следственного комитета арестована бывший вице-президент банка Елена Журавлева, ранее возглавлявшая Генбанк.

По версии следствия, через банк были выведены около шести миллиардов рублей незадолго до отзыва у него лицензии в середине 2015 года. Деньги выводились через кредиты для компаний-однодневок. Пирогова считают организатором схемы. Предположительно, Пирогов и Журавлева брали за услуги комиссию в 6,5%.

До перевода в СИЗО Пирогов находился под домашним арестом в рамках расследования другого дела, связанного с незаконным обналичивании денег при участии Маст-банка. Банкира отправили в СИЗО №5 "Водник" сразу после завершения заседания Басманного суда. Арест продлится два месяца.