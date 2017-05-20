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Перу хочет модернизировать с помощью России советские танки Т-55

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Власти Перу заинтересованы в модернизации танков Т-55, поставленных во времена СССР, сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Анатолий Пунчук.

"У них находится на вооружении значительное количество танков Т-55, они заинтересованы в их модернизации с участием российской стороны", - сказал Пунчук журналистам в Лиме, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По его словам, заключение же контракта на поставку танков Т-90С Перу возможно позднее.

"Танки останутся на повестке дня, но немного смещаются по времени. После наводнений страна заинтересована в приобретении той техники, которую можно использовать и для защиты своих интересов, и для ликвидации последствий природных катаклизмов", - сказал замглавы ФСВТС.

Он заявил, что завершающаяся в Перу выставка СИТДЕФ-2017 показала, что власти страны намерены продолжать сотрудничество с Россией в военно-технической сфере.

"Перуанская сторона заявляет о готовности продолжать стратегический диалог с нами в вопросах военного и военно-технического сотрудничества. Те переговоры, которые прошли здесь, позволяют сделать вывод о том, что они заинтересованы в продолжении нашего диалога, они знают нашу технику и высоко её ценят", - сказал Пунчук.

В Перу с 18 по 21 мая проходит шестая международная выставка оборонных технологий, вооружений и систем предотвращения стихийных бедствий СИТДЕФ-2017. Под эгидой организатора российской экспозиции (АО "Рособоронэкспорт") на выставке разместились стенды восьми российских организаций, семь из которых представляют продукцию военного назначения.

Теги: Россия, Перу, Т-55
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