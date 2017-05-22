Рынок акций РФ открылся ростом ММВБ на 0,1%

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой цен blue chips на фоне укрепления рубля и растущей нефти в ожидании встречи нефтепроизводителей по вопросу продления соглашения об ограничении добычи; индекс ММВБ за минуту торгов вырос на 0,1%, а РТС практически не изменился.

К 10:01 МСК индекс ММВБ составил 1964,07 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1097,69 пункта (-0,01%); рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1%.

Доллар упал до 56,54 рубля (-0,37 рубля).

В лидерах роста выступают рублевые акции ВТБ (+0,4%), "Роснефти" (+0,5%), "Россетей" (+0,4% и +1% "префы"), Сбербанка (+0,8% и +0,9% "префы").

Подешевели бумаги "Газпрома" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Магнита" (-0,6%), "Мобильных телесистем" (-0,1%), АФК "Система" (-1%), "Сургутнефтегаза" (-0,2% и -0,9% "префы"), "Татнефти" (-0,4%), "ФСК ЕЭС" (-0,4%).

Индексы в США в пятницу выросли на фоне снижения волатильности и повышения цен на сырье, но по итогам недели рынок акций продемонстрировал небольшое снижение, не сумев восстановиться после политических скандалов вокруг Белого дома.

По мнению аналитиков Deutsche Bank, дальнейшая динамика рынка акций США в ближайшие дни будет зависеть от того, что экс-директор ФБР Джеймс Коми может рассказать о президенте США Дональде Трампе и расследовании связей его команды с Россией.

В понедельник растут фондовые индексы в Азии, плюсует Европа (CAC 40, FTSE растут на 0,1-0,3%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%).