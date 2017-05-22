Орешкин спрогнозировал рост ВВП выше 2% во второй половине 2017 года

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Первая оценка Росстата по росту ВВП РФ в I квартале на 0,5% в годовом выражении позволяет рассчитывать на достижение действующего прогноза роста ВВП на 2017 год на уровне 2%, сказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Первый квартал дает основания ожидать роста на 2% по итогам 2017 года. Наш прогноз не меняется, и мы не видим причин, по которым его надо было бы менять", - отметил министр.

По его словам, с учетом очистки от календарного фактора Минэкономразвития оценивает годовой рост ВВП РФ в I квартале на уровне 0,9-1%.

"Нужно учитывать, что эффект базы хороший. Мы ожидаем, что с каждым следующим кварталом темпы роста будут сильнее. Мы ждем очень хорошей осени по экономической динамике", - пояснил Орешкин достаточно оптимистичный прогноз на год.

По его прогнозу, "рост во втором полугодии будет больше 2%". "При этом надо понимать, что 4-й квартал весит гораздо больше, чем 1-й", - отметил он.

Прогноз ЦБ на 2017 год менее оптимистичный - Банк России ожидает в базовом сценарии рост ВВП РФ в интервале 1-1,5%. Аналитики при этом ближе к ЦБ в своих ожиданиях. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце апреля - начале мая по росту ВВП в 2017 году, составляет 1,3%. Росстат на прошлой неделе опубликовал первую оценку динамики ВВП РФ в первом квартале 2017 года - рост на 0,5% в годовом выражении.