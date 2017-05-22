Экономика

Орешкин спрогнозировал рост ВВП выше 2% во второй половине 2017 года

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Первая оценка Росстата по росту ВВП РФ в I квартале на 0,5% в годовом выражении позволяет рассчитывать на достижение действующего прогноза роста ВВП на 2017 год на уровне 2%, сказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Первый квартал дает основания ожидать роста на 2% по итогам 2017 года. Наш прогноз не меняется, и мы не видим причин, по которым его надо было бы менять", - отметил министр.

По его словам, с учетом очистки от календарного фактора Минэкономразвития оценивает годовой рост ВВП РФ в I квартале на уровне 0,9-1%.

"Нужно учитывать, что эффект базы хороший. Мы ожидаем, что с каждым следующим кварталом темпы роста будут сильнее. Мы ждем очень хорошей осени по экономической динамике", - пояснил Орешкин достаточно оптимистичный прогноз на год.

По его прогнозу, "рост во втором полугодии будет больше 2%". "При этом надо понимать, что 4-й квартал весит гораздо больше, чем 1-й", - отметил он.

Прогноз ЦБ на 2017 год менее оптимистичный - Банк России ожидает в базовом сценарии рост ВВП РФ в интервале 1-1,5%. Аналитики при этом ближе к ЦБ в своих ожиданиях. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце апреля - начале мая по росту ВВП в 2017 году, составляет 1,3%. Росстат на прошлой неделе опубликовал первую оценку динамики ВВП РФ в первом квартале 2017 года - рост на 0,5% в годовом выражении.

Теги: Максим Орешкин
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
США не будут возвращаться в Транстихоокеанское партнерствоСША не будут возвращаться в Транстихоокеанское партнерство
Однако, как отметил торговый представитель США, страна готова сотрудничать с участниками соглашения в двустороннем форматеПодробнее
Россия подала в ВТО комплексный иск к Украине из-за вводимых ограниченийРоссия подала в ВТО комплексный иск к Украине из-за вводимых ограничений
Как отметил российский министр, Украина системно нарушает свои международные обязательстваПодробнее
Медведев представил Путину план действий правительства до 2025 годаМедведев представил Путину план действий правительства до 2025 года
В правительстве поставили цель выйти на темпы роста выше среднемировых в период 2019-2020 годовПодробнее
Совет директоров "Газпрома" увеличит свое вознаграждение на 20%Совет директоров "Газпрома" увеличит свое вознаграждение на 20%
Дивиденды акционерам будут повышены на 1,9%Подробнее
Кудрин собрался представить Путину экономическую стратегию в конце маяКудрин собрался представить Путину экономическую стратегию в конце мая
По его словам, программа уже подготовленаПодробнее
Цены на нефть вышли на максимум с конца апреляЦены на нефть вышли на максимум с конца апреля
По мнению большинства аналитиков, нефтедобывающие страны продлят срок действия соглашения на заседании ОПЕК в Вене 25 маяПодробнее
Мегафон и Yota сообщили о массовом сбое в работе сетиМегафон и Yota сообщили о массовом сбое в работе сети
Неполадки зафиксированы в Москве и Подмосковье, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Рязани и других регионахПодробнее
Греф спрогнозировал рекордную прибыль Сбербанка по итогам 2017 годаГреф спрогнозировал рекордную прибыль Сбербанка по итогам 2017 года
В 2016 году банк получил 542 млрд чистой прибыли по МСФОПодробнее
АФК "Система" ответила на претензии в рамках иска "Роснефти"АФК "Система" ответила на претензии в рамках иска "Роснефти"
Обоснованные требования "Система" оценила в 0 рублейПодробнее
Замминистра финансов допустил отказ от приватизации "Аэрофлота"Замминистра финансов допустил отказ от приватизации "Аэрофлота"
По словам Алексея Моисеева, сейчас обсуждается возможность исключения компании из списка приватизацииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
19 мая
Лучшие фото недели
Фотохроника 19 мая7 фото
19 мая
Фотохроника 19 мая
Открытие 70-го Каннского кинофестиваля12 фото
17 мая
Открытие 70-го Каннского кинофестиваля
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ ближайшие 20 лет реформ зарплаты нынешнего поколения вырастут лишь в полтора разаВ РоссииЭкс-глава "Роснано" Меламед отправлен под домашний арест на три месяцаСпортСборная Швеции выиграла чемпионат мира по хоккеюВ РоссииСМИ узнали о планах повысить явку на выборах "неполитическими" референдумами
На Славянской площади в Москве нашли белокаменный мост XVII века
"Калашников" покажет новую снайперскую винтовку
Орешкин спрогнозировал рост ВВП выше 2% во второй половине 2017 года
Более 20 человек пострадали при взрыве в больнице Бангкока
Министр торговли США уснул во время выступления Трампа в Саудовской Аравии
Концерн "Калашников" завершил испытания боевого робота "Соратник"
Защита ловившего в храме покемонов блогера обжаловала приговор
В Рыбинске ребенок умер после наезда автомобиля на переходе
Рубль при открытии вырос к доллару и евро благодаря дорожающей нефти
Рынок акций РФ открылся ростом ММВБ на 0,1%
Экс-глава "Роснано" Меламед отправлен под домашний арест на три месяца
"Нелюбовь" Звягинцева возглавила рейтинг кинокритиков Каннского кинофестиваля
The Guardian узнал правила Facebook относительно допустимых постов
Роспотребнадзор предупредил о новой вспышке Эболы в Конго
За следующие 20 лет реформ зарплаты нынешнего поколения вырастут лишь в полтора раза
ВС РФ получат истребитель МиГ-35 по новой госпрограмме вооружения
Директор филиала Геофизической службы осужден в Новосибирске за присвоение 27 млн руб.
Прокуратура начала проверку по факту аварийной посадки самолета в Хабаровске
Нефть Brent подорожала до $54,2
Два десятка домов подтоплены в Омской области
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи