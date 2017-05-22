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Запасы железной руды в портах Китая выросли до рекорда

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Товарные запасы железной руды в портах Китая выросли до нового рекорда, свидетельствуют данные Shanghai Steelhome E-Commerce Co. Как сообщает агентство Bloomberg, запасы увеличились на 1,3%, до 136 млн тонн, их прирост с начала года составляет 22,05 млн тонн против 20,85 млн тонн в 2016 году.

"Запасы высоки, но качество значит больше, чем абсолютные объемы, - комментирует аналитик Barclays Plc Дейн Дэвис. - Когда спрос на сталь кипит, высокие объемы запасов не имеют значения, поскольку они формируются из руды низкого качества и в них нет нужды в данный момент. Однако когда спрос на сталь ослабевает, тогда запасы быстро набирают значимость".

По оценкам эксперта, в ближайшие месяцы будет расти спрос на руду более низкого качества, что поможет сократить товарные запасы, хотя сначала их объем ненадолго поднимется до 150 млн тонн.

В последние недели цена железной руды стабилизировалась выше $60 за тонну после падения в марте и апреле, связанного с опасениями перепроизводства. В прошлую пятницу спотовая цена руды с 62%-ным содержанием железа с поставкой в китайский порт Циндао, которая фиксируется раз в сутки, составила $62,69 за тонну.

Железная руда с поставкой в сентябре на Даляньской сырьевой бирже поднялась 22 мая на 1%, до 494 юаней за тонну.

Между тем октябрьский фьючерс на сталь подорожал на торгах в Шанхае в понедельник на 3%, до 3342 юаней за тонну - максимума за два месяца. Контракт дорожает уже шесть сессий подряд, чего не наблюдалось с марта 2016 года. Резервы стали уменьшаются после падения цен, сейчас они достигли самого низкого уровня с декабря, отмечает аналитик Sinosteel Futures Чжао Сяобо.

Теги: Китай
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